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        Arnavutköy'ün "Yeniköy Karpuzu" festivalinde lezzet şöleni

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, binlerce vatandaşı Karaburun Sahili'nde buluşturdu. Yeniköy karpuzunun marka değerini bir kez daha ön plana çıkaran festival, atölyeler, karpuz tasarım sergisi, yarışmalar ve konserlere sahne oldu. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın da katıldığı festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ata tohumundan başlayarak sofralarımıza kadar uzanan İstanbul'un köklü gastronomi mirasına önemli katkı sunan bir festivaldeyiz" dedi. Başkan Mustafa Candaroğlu da Yeniköy karpuzunun artık yalnızca bir tarım ürünü değil, Arnavutköy'ün önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        "Yeniköy Karpuzu" festivalinde lezzet şöleni

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, Karaburun Sahili'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Arnavutköy'ün bereketli topraklarında yetişen, kendine özgü aroması ve lezzetiyle ün kazanan Yeniköy karpuzu, festival aracılığıyla binlerce vatandaşla buluşurken, ilçenin tarımsal üretim gücü ve kültürel zenginliği de ön plana çıkarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Festivalde konuşan Egemen Bağış, Yeniköy Karpuz Festivali'nin yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda Arnavutköy'ün tarımsal üretimini ve ekonomik değerini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bağış, "Artık hedefimiz Yeniköy karpuzunu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir marka haline getirmek. Bu festivaller de bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstleniyor" dedi.

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        İstanbul Valisi Davut Gül de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ileterek, Yeniköy Karpuz Festivali'nin yalnızca bir festival değil, İstanbul'un köklü tarım ve gastronomi mirasını yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Festival alanındaki çocuk atölyeleri, sergiler ve gastronomi etkinliklerinin birbirini tamamlayan güçlü bir organizasyon oluşturduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Ata tohumundan başlayarak sofralarımıza kadar uzanan İstanbul'un köklü gastronomi mirasına önemli katkı sunan bir festivaldeyiz. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarışmalarda dereceye giren üreticilerimizi kutluyorum" dedi.

        Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise Yeniköy karpuzunun artık yalnızca bir tarım ürünü değil, Arnavutköy'ün önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini belirtti. Candaroğlu, "Yeniköy karpuzu, bereketli topraklarımızda yıllardır büyük emek ve özveriyle yetiştiriliyor. Kendine has aroması, kalitesi ve lezzetiyle ilçemizin ekonomisini güçlendiren önemli bir marka kimliği haline geldi. Yaz aylarında İstanbul'un dört bir yanından, hatta farklı şehirlerden vatandaşlarımız Yeniköy karpuzunu tatmak ve satın almak için Arnavutköy'e geliyor. Bu ilgi hem tarımsal üretimimize hem de turizmimize katkı sağlarken, yerel ekonomimizi canlandırıyor ve Arnavutköy'ün tanıtımına büyük değer katıyor" şeklinde konuştu.

        Üreticilerin emeğinin bu başarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Candaroğlu, "Sabahın ilk ışıklarıyla tarlasına giden, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi olarak Yeniköy karpuzunun sahip olduğu bu eşsiz değeri korumayı ve yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Festivalimizle hem ilçemizin tarımsal potansiyelini tanıtıyor hem de Yeniköy karpuzunu daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Üreticilerimizin yanında olmaya ve Arnavutköy'ümüzün marka değerlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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        Festival kapsamında gün boyu devam eden çocuk atölyeleri ile Karpuz Tasarım Sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Karpuz temasıyla hazırlanan özgün tasarımlar vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenirken, çocuklar da atölye etkinlikleri ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

        Festival boyunca hem üreticilere hem de vatandaşlara yönelik birbirinden renkli yarışmalar düzenlendi. En Ağır Karpuz Yarışması'nda üreticiler sezonun en büyük ve en kaliteli karpuzlarını jüri karşısına çıkarırken, Karpuz Taşıma Yarışması'nda yarışmacılar ellerindeki karpuzları düşürmeden parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Çocuklar için hazırlanan Karpuz Sürükleme Yarışması ise festivalin en eğlenceli anlarından biri oldu. Minikler, kendilerinden büyük karpuzları hedefe ulaştırabilmek için büyük çaba gösterirken, aileleri de bu renkli anlara alkışlarla eşlik etti. Gün boyunca devam eden yarışmaların ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Festival kapsamında 10 ton Yeniköy karpuzu da vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Soğuk ve dilimlenmiş olarak dağıtılan karpuzlar, adeta bereket ve paylaşma şöleni yaşattı. Festival kapsamında Rumeli İlker, Rumeli Balkan Folklor Ekibi, Rumeli Yakup ve Rumeli Ayhan da konser verdi.

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        #istanbul haberleri
        #arnavutköy yeniköy karpuzu festivali
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