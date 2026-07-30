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        YÖK'ten deprem bölgesinde 4 ile özel karar

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle özel öğrenci olarak eğitim alan öğrencilerin özel öğrencilik işlemlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdürüleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        YÖK'ten deprem bölgesinde 4 ile özel karar
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        YÖK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitim öğretim süreçlerine ilişkin tüm üniversitelere yazı gönderdi.

        Yazıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere, Adıyaman, İskenderun Teknik, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, Malatya Turgut Özal, Kahramanmaraş İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitelerinden talep eden öğrencilere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verileceği belirtildi.

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        Yazıda, bu öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmayacağı vurgulandı.

        Özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmaları gerektiği ifade edilen yazıda, başvurdukları üniversitede öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfın bulunması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edileceği bildirildi.

        Yazıda, senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen üniversitelerde, başka bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında öğretmenlik uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin, talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri ya da sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekleri belirtildi.

        Bununla birlikte yazıda, ihtiyaç halinde bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için üniversitelerin sorumlu birim görevlendirmesine karar verildiği kaydedildi.

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