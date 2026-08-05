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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkentte yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Başkentte yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 02:47 Güncelleme:
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        Yol kenarında kadın cesedi bulundu! 6 kişi gözaltında

        İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz'da yol kenarında bulunan ve Gülay Akgün M'ye ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin yürütülen çalışmada olayın cinayet olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli K.A'yı düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gözaltına aldı.

        Operasyonda A.A, S.D, F.B, C.Y. ve K.Y. ise "suçluyu kayırma" suçundan yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan K.Y'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

        K.A'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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