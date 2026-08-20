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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu açıklarındaki gemide 4 kişi zehirlendi

        Zeytinburnu açıklarındaki gemide 4 kişi zehirlendi

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanan 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Zeytinburnu açıklarındaki gemide 4 kişi zehirlendi

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu'nun 9 deniz mili açığında bulunan Marshall Adaları bayraklı "Valianta" isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

        Olaydan etkilenen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi ile 1 Myanmar uyruklu, sahil güvenlik botuyla Ataköy'e getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

        AA'nın haberine göre, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 gemi personelinin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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