Son 12 sezonun en kötü ilk yarı performansını sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'le şimdilik yola devam kararı alınırken devre arası yapılması planlanan hamleler de ortaya çıkmaya başladı.
Siyah-Beyazlı kulübün asbaşkanı Ahmet Kavalcı'nın Güneş'le devam edeceklerini açıklamasının ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
Takımdaki düşüş sonrası radikal önlemler almayı düşünen Siyah-Beyazlı kurmaylar, yapılacak takviyelerle teknik direktör Şenol Güneş'in bu olumsuz tabloyu düzelteceğine inanıyor.
Kartal'a gündemin ilk sırasında forvet transferi var. Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından hücum hattında aradığını bulamayan Beşiktaş, bu sorunu kesin bir çözüme kavuşturmak istiyor.
Transfer döneminin başlamasının ardından forvet için ilk aday Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz.
Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncuyla transfer görüşmesi yapıldığı şeklindeki haberler kulüp tarafından yalanlansa da "Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır" ifadesi dikkat çekmişti.
Yıldız oyuncuyla sezon başında da görüşse de anlaşma sağlayamayan Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Alvaro Negredo ve Vagner Love transferlerinden beklediği verimi alamayan başkan Orman ve yöneticilerin, Şenol Güneş'in de uzun süredir istediği Burak'ı alarak gol sorununu kesin olarak çözmek istedikleri kaydedildi.
Beşiktaş'ta bir diğer gündem maddesi de Tolgay Arslan'ın durumu...
Süresiz kadro dışı bırakılan yetenekli orta sahaya Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kulüp talip.
Bu konuda görüşü alınan teknik direktör Şenol Güneş'in Tolgay'ın gitmesi halinde yerine mutlaka takviye yapılmasını istediği öğrenildi.
Fenerbahçe ile yapılan ilk temaslarda masaya konulan Tolgay'a karşılık Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan teklifine tecrübeli hocanın da sıcak baktığı belirtildi.
Güneş, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sağ bekte sık sık aksayan Gökhan Gönül'ün yerine Şener'in iyi bir alternatif olacağını düşünürken, Ozan Tufan'ın da tekrar form tutması halinde orta sahada eski günlerine geri döneceğini düşünüyor.
Son iki senede yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da başarılı olsa da ligde hedeflerinden uzakta kalan Siyah-Beyazlı yönetimin, transferde bu kez hata yapmamak için diğer mevkilerde Güneş'le ince eleyip sık dokuyacağı ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.