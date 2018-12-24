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Son iki senede yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da başarılı olsa da ligde hedeflerinden uzakta kalan Siyah-Beyazlı yönetimin, transferde bu kez hata yapmamak için diğer mevkilerde Güneş'le ince eleyip sık dokuyacağı ifade edildi.