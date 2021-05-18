AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi konusundaki yarışmalar 24-27 Mayıs'ta yapılacak. Bu tarihler arasında 55 yarışma gerçekleştirilecek.

YEKA GES-3 kapsamında daha önce 26-29 Nisan tarihlerinde 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edilmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle yarışmaların bir kısmı ertelenmişti.

Söz konusu yarışmalara başvuru sahiplerinin yetkili temsilcileri en fazla 2 kişi olmak kaydıyla katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgesi, vekaletnameleri, şirket kaşelerinin ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampüse girişte HES kodlarının hazır bulundurulması gerekecek.