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Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelen bir doğa olayıdır. Gök olayları takvimine göre yılda iki ile beş arasında gerçekleşen Güneş tutulması, 2022 yılının sonunda 25 Ekim Salı günü gerçekleşiyor. İşte, güneş tutulması çeşitleri ve özellikleri...

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  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketinde Dünya ile Güneş arasına girmesi, Güneş'in kısmen veya tümüyle kapanması sonucunda gözlemlenen bir doğa olayıdır. "Güneş tutulması nasıl, ne zaman olur ve özellikleri nelerdir?" soruları gökyüzü ve astroloji ile ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte, Güneş tutulması ve ay tutulması hakkında merak edilenler...
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Tutulmalar, bir gökcisminin önüne geçici bir engel gelerek tümünün veya bir kısmının kapanması sonucu oluşur. Gezegenimizi ve doğum haritamızı etkileyen ana tutulmalar Güneş ve Ay tutulmalarıdır.

    Tutulmalar Eski Yunan ve Hermetik devrinde “Ecleipo“ kelimesinden türemiştir. Eclipo; düşme, kararma, hayatın bitişi ve yeni başlama demektir. Bir diğer anlamı da kutsal bedenin kararmasıdır. Bu durum dünyada bedenlenme, yeniden doğma anlamına gelir. Alttaki anagramı dönüşümdür. Eskiler tutulmalara felaketler zinciri olarak baktığından korkmaktadır. Ancak günümüzde değişimlere daha çok açığız ve neyi neden yaşadığımızı, tüm bunların gelişimimize nasıl hizmet ettiğini sorgulayarak ilerleyebiliyoruz.

    Bir tutulma döngüsü, bir dizi tutulmanın belli bölgelerde, belli aralıklarla gerçekleşmesi ile olur. Bunlara da Saros dizilimleri denir. Her Saros dizisi bir burçta başlar ve 18 yılda bir aynı burca döner. Bu sebeple aynı dizi 18 yılda bir görülür. Bizler de hayatlarımızda 9 ve 18 yıllık döngülerde benzer temaları yaşayarak ilerleriz.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

    Güneş Tutulmaları; Ay’ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucu ortaya çıkan bir göksel olaydır. Güneş Tutulması’nın olması için Ay’ın Yeniay evresinde olması şarttır. Yani tüm Güneş tutulmaları, güçlendirilmiş Yeniaylardır, yeni başlangıçlardır.

     
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Aslında her ay bir Yeniay evresi yaşarız. Fakat Ay, her defasında Güneş’in önünden tam deklinasyonda geçemez. Bir yılda minimum 2, maksimum 7 kere geçebilir. Dolayısıyla bir yılda ortalama 2 ilâ 5 Güneş tutulması olur. Ama yüzyılda bir veya iki kez bir yıl içinde 7 Güneş tutulması da olduğu da görülmüştür.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Güneş eril, Ay dişil ilkedir. Güneş Tutulmalarında Ay ve Güneş’in birleşmesi, eril ve dişilin birleşmesidir. Buradan; bir tohum, bir bebek, bir başlangıç açığa çıkar. Güneş Tutulmaları hayatlarımızda dışsal ve somut olaylar yaşatır.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Aynı zamanda Güneş; benliğimiz, bilincimiz, özümüzdür. Ay ise bilinçaltımız, duygularımızdır. Bir Güneş Tutulmasında yaşadığımız içsel çatışmaların çoğu çocukluk döneminden kodladıklarımızın hayatımıza yansımasıdır. Hayat bizim özümüzü bulmamızı ister. Kendimiz olmamız için gerekli unsurları Güneş tutulmalarında yaşatır.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Tutulmalar ekolojik evrimleşme için en gerekli olan süreçlerdir. İnsan doğayla yeterince uyumlu olmadığı için Güneş ve Ay tutulmalarında yaşananlar bize doğal afetler gibi gelir. Örneğin; bir yer altı depremi bizim için büyük bir felakettir ama tabiat için çok büyük berekettir. Doğayı kabul ederek ona uyumlu yaşaması gereken ve ona gerekli kıymeti vermesi gereken bizleriz.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Güneş Tutulması çeşitleri

    Total: Tam Güneş Tutulması

    Partial: Parçalı Güneş Tutulması

    Appulse: Çok güçlü ve yakın Güneş Tutulması

    Annular: Halkalı Güneş Tutulması

    Hibrit: Dünya’nın bir tarafından tam, bir tarafından parçalı görünen, zararlı olarak bilinen Güneş Tutulmaları
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    AY TUTULMASI NASIL OLUR?

    Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

     

    Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.

    Ayın gölgede kalmış olduğu ay tutulması olayında dünya, güneş ve ay çizgisinin farklı kombinasyonlar yaşanabilmektedir. Bu farklı kombinasyonlar çerçevesinde ay tutulması bazı durumlarda kısmi ay tutulması biçiminde de gerçekleşebilir. Kısmi ay tutulması olayında dünyanın gölgesi tam olarak ayın üzerine düşmez. Gölge ayın üzerine kısmen düşer.
  • Güneş tutulması nasıl olur, ne zaman gerçekleşir? Güneş ve ay tutulmaları nasıl ve neden olur?

    Ay tutulması olayının değişik türleri bulunur ve bu türler 3 kısma ayrılır:

    *Tam Tutulma

    *Kısmi Ay Tutulması(Parçalı Tutulma)

    *Gölgeli Tutulma

    Bu türlerden tam tutulma da dünyanın gölgesi tamamen ayın üzerine düşmektedir. Parçalı tutulmada kısmen ayın üzerine düşer. Gölgeli tutulma olayında ise durum biraz farklıdır. Ay tutulmasının türlerinden birisini teşkil eden gölgeli tutulmada dünyanın gölgesi ayın yarısına düşer ve ayın yarısı hala güneş ışığı almaya devam eder. Bu durumda ayın yarısı güneş ışığı almaya devam eder fakat ayın görüntüsü oldukça sönük bir şekildedir. Gölgeli tutulmanın bir diğer özelliği ise bu tutulma türü çok nadir görülen bir ay tutulması özelliğini taşır.

    Ay tutulması olayı genellikle yılda iki kez yaşanırken bazı durumlarda yılda hiç yaşanmayabilir ya da 3 kez yaşanabilir. Bu durumlar ay tutulmasıyla ilgili istisna durumları teşkil eder. Normal olarak ay tutulması olayı yılda iki kez gerçekleşen bir olaydır.

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