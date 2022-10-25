Tutulmalar, bir gökcisminin önüne geçici bir engel gelerek tümünün veya bir kısmının kapanması sonucu oluşur. Gezegenimizi ve doğum haritamızı etkileyen ana tutulmalar Güneş ve Ay tutulmalarıdır.

Tutulmalar Eski Yunan ve Hermetik devrinde “Ecleipo“ kelimesinden türemiştir. Eclipo; düşme, kararma, hayatın bitişi ve yeni başlama demektir. Bir diğer anlamı da kutsal bedenin kararmasıdır. Bu durum dünyada bedenlenme, yeniden doğma anlamına gelir. Alttaki anagramı dönüşümdür. Eskiler tutulmalara felaketler zinciri olarak baktığından korkmaktadır. Ancak günümüzde değişimlere daha çok açığız ve neyi neden yaşadığımızı, tüm bunların gelişimimize nasıl hizmet ettiğini sorgulayarak ilerleyebiliyoruz.

Bir tutulma döngüsü, bir dizi tutulmanın belli bölgelerde, belli aralıklarla gerçekleşmesi ile olur. Bunlara da Saros dizilimleri denir. Her Saros dizisi bir burçta başlar ve 18 yılda bir aynı burca döner. Bu sebeple aynı dizi 18 yılda bir görülür. Bizler de hayatlarımızda 9 ve 18 yıllık döngülerde benzer temaları yaşayarak ilerleriz.