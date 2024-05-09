Güneşin gölgesinde saklı tehlike: D vitamini eksikliğiniz olduğunu gösteren 9 belirti!
D vitamini güneşten ve bazı besinlerden alınabilir. Ancak bazen tüm bunlara rağmen eksik kalabilir. Bununla birlikte D vitamini eksikliği vücutta birçok soruna sebep olabileceğinden belirtilerine dikkat edip takviye almak önemli olabilir. Peki, D vitamini eksikliğinin ne gibi belirtileri vardır? İşte, sizin için D vitamini eksikliğiniz olduğunu gösteren 9 durum!
Güneşin bol olduğu yaz aylarına giriş yaparken insanlar daha fazla güneş ışığından yararlanma şansı bulabiliyor. Ancak buna rağmen yine de birçok kişi beklenmedik bir tehlike ile karşı karşıya: D vitamini eksikliği! Son araştırmalar, bu eksikliğin sessiz bir salgın haline geldiğini ve birçok insanın vücudunda gizli tehlikeler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Haberimizde D vitamini eksikliğiniz olduğunu anlayabileceğiniz belirtileri derledik. İşte, detaylar...
1. SIK HASTALANMAK
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Sürekli hastalanıyorsanız veya küçük enfeksiyonlarla bile ciddi şekilde hastalanıyorsanız, bunun sorumlusu D vitamin eksikliği olabilir. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi’nde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre yoğun bakım ünitelerindeki kişilerde hastalık şiddetinin yüksek olması ile D vitamini düzeylerinin düşük olması arasında bir bağlantı bulundu.
2. KAS AĞRISI VE ZAYIFLIĞI
D vitamini kas fonksiyonunu destekler. Düşük D vitamini seviyeleri; atrofi (kas kaybı), halsizlik ve ağrı gibi semptomların yaşanma olasılığını artırabilir. Kemik Raporları dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmaya göre kas kütlesini ve gücünü kaybetmek sizi düşmeye daha yatkın hale getirebilir bu yüzden eğer kasla ilgili başka bir probleminiz yoksa sebebi büyük ihtimalle kas ağrısıdır.
3. SAÇ DÖKÜLMESİ
D vitamini, yeni saçların yenilenmesi de dahil olmak üzere saç döngüsünün düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, Amerikan Çeviri Araştırmaları dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre D vitamin eksikliğinin saç büyümesini yavaşlattığı görüldü. Bu araştırmada ayrıca alopesi (saç dökülmesi) hastası olan kişilerin D vitamin seviyelerinin daha düşük olduğu bulundu.
4. KİLO ALMA
Düşük D vitamini kilo alımına neden olabilir. Obezite İncelemeleri dergisinde 2015’te yayınlanan araştırmaya göre obezite (aşırı yağ hücreleri) olan kişilerin D vitamini eksikliği yaşama olasılığı, obezitesi olmayan kişilere göre yüzde 35 daha fazladır.
5. DEPRESYON
Hindistan Psikolojik Tıp dergisindeki 2020 yılında yayınlanan toplu araştırmalara göre D vitamini eksikliği olan kişilerin depresif dönemler yaşama riski diğer insanlara göre daha yüksek bu yüzden depresyonda olan insanların D vitamin seviyelerine baktırmaları iyi olabilir.
6. EGZAMA
D vitamininin, her ikisi de egzama gelişiminde kritik olan bağışıklık sistemini ve cilt bariyeri fonksiyonunu etkilediği biliniyor. Klinik Tıp dergisinde 2015 yılında yapılan araştırmaya göre D vitamini seviyelerinin düşük olması ile egzama şiddeti ilişkilendirildi. Bunun yanı sıra Alerji ve Klinik İmmünoloji dergisinde 2014’te yayınlamış araştırmaya göre, hap şeklinde D vitamin takviyesi almak kışa bağlı egzamayı iyileştirebilir.
7. SIRT AĞRISI
Sırt ağrısı, D vitamini eksikliği olan kişiler arasında yaygın bir şikayettir. 2018 yılında Anestezi: Denemeler ve Araştırmalar dergisinde yayınlanan araştırmadaki bazı uzmanlar, sırt ağrısı olan kişilerin D vitamini eksiklikleri açısından taranmasının yararlı olabileceğini çünkü D vitamini takviyeleri gibi tedavilerin ağrıyla ilişkili semptomları hafifletebileceğini öne sürüyor.
8. KEMİK KIRIKLARI VE KEMİK ERİMESİ
Vücudumuz, kalsiyumun emilmesine ve yaşamımız boyunca yoğun ve güçlü kalan kemiklerin büyümesine yardımcı olmak için D vitaminine güvenir. D vitamin eksikliği, osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik kırılması gibi durumlara yol açabilir.
Bununla birlikte Kemik Sağlığı ve Osteoporoz Vakfı’na göre 50 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde osteoporoz nedeniyle kemik kırılır bu yüzden kadınların günlük takviye almaları önerilir.
9. DİŞ ETİ HASTALIKLARI VE DİŞ KAYBI
D vitamini, vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olduğundan dolayı sağlıklı diş ve diş etleri için gereklidir. Ancak düşük D vitamini seviyeleri dişlerinizi zayıflatabilir ve sizi çürüklere, kırıklara ve çürümelere karşı daha savunmasız hale getirebilir.
Kaynak: European Journal of Clinical Nutrition, Bone Reports, American Journal of Translational Research, Obesity Reviews, Cochrane Library, Indian Journal of Psychological Medicine, Health, Journal of Clinical Medicine, the Journal of Allergy and Clinical Immunology, Anesthesia: Essays and Researches, Bone Health and Osteoporosis Foundation