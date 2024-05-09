Güneşin gölgesinde saklı tehlike: D vitamini eksikliğiniz olduğunu gösteren 9 belirti!

Güneşin bol olduğu yaz aylarına giriş yaparken insanlar daha fazla güneş ışığından yararlanma şansı bulabiliyor. Ancak buna rağmen yine de birçok kişi beklenmedik bir tehlike ile karşı karşıya: D vitamini eksikliği! Son araştırmalar, bu eksikliğin sessiz bir salgın haline geldiğini ve birçok insanın vücudunda gizli tehlikeler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Haberimizde D vitamini eksikliğiniz olduğunu anlayabileceğiniz belirtileri derledik. İşte, detaylar...