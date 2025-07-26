Güneşten korunayım derken cildinize zarar vermeyin! Cilt tipinize göre güneş kremi seçmenin önemine dikkat!

Yaz mevsimiyle birlikte güneşin etkisi artarken, güneş koruyucular cilt sağlığının korunmasında kilit rol üstleniyor. Ancak her güneş kremi her cilde uygun değil. Özellikle hassas ya da akneye meyilli ciltler için doğru ürün tercihi, cilt sorunlarını önlemenin ilk adımı. Uzmanlar, cilt tipine uygun seçim yapılmadığında faydadan çok zarar görülebileceği konusunda uyarıyor.

SPF VE GENİŞ SPEKTRUM ÖZELLİĞİNE DİKKAT

SPF (Sun Protection Factor) değeri, güneş kreminin UVB ışınlarına karşı ne kadar koruma sağladığını gösterir. Uzmanlar, günlük kullanım için en az SPF 30 değerine sahip ve “broad-spectrum” (geniş spektrumlu) ibaresi taşıyan ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Bu, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.

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HASSAS CİLTLİLER İÇİN GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ

Hassas ciltler, kimyasal içeriklere karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle mineral (fiziksel) güneş kremleri, hassas ciltler için daha uygundur. Çinko oksit veya titanyum dioksit içeren ürünler tahriş riskini azaltır. Parfüm, alkol ya da renklendirici içeren ürünlerden kaçınılmalıdır.

YAĞLI VE AKNEYE MEYİLLİ CİLTLER NE TERCİH ETMELİ?

Akneye yatkın ciltler için “non-comedogenic” yani gözenek tıkamayan ürünler tercih edilmelidir. Su bazlı, jel formundaki güneş koruyucular daha hafif yapıda oldukları için bu cilt tipi için uygundur. Yağ içeriği yüksek ürünler, sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

KURU CİLTLER İÇİN EKSTRA NEM Kuru ciltler, nemlendirici özellik taşıyan güneş koruyucularla korunmalıdır. İçeriğinde hyaluronik asit, gliserin ya da seramid bulunan ürünler, hem güneşten korurken hem de cilt bariyerini destekler. Krem formundaki güneş koruyucular, kuru ciltler için ideal olabilir. YÜZ VE VÜCUT İÇİN FARKLI ÜRÜNLER KULLANIN Yüz için özel olarak formüle edilmiş güneş kremleri, daha hafif ve cilt dengesine uygun içeriklere sahiptir. Vücut için kullanılan ürünler genellikle daha yoğun yapıdadır ve yüzde kullanıldığında akne ya da tahrişe neden olabilir. Aynı ürünle tüm vücudu korumak doğru bir yaklaşım değildir. YAZ SICAKLARINDA TERLEMELERE KARŞI SUYA DAYANIKLI FORMÜLLER Özellikle yaz aylarında, deniz ve havuz gibi faktörler nedeniyle suya dayanıklı ürünler tercih edilmelidir. Ancak “suya dayanıklı” ibaresi, ürünün suyla temas ettikten sonra da tekrar uygulanması gerektiği gerçeğini değiştirmez. Dermatologlar, her iki saatte bir yeniden uygulama yapılması gerektiğini vurguluyor. GÜNEŞ KORUYUCUYLA BİRLİKTE DİĞER ÖNLEMLERİ DE ALIN Güneş kremi, tek başına yeterli koruma sağlamaz. Gölge alanlarda bulunmak, geniş kenarlı şapkalar takmak ve UV korumalı giysiler giymek, güneşin zararlı etkilerine karşı ek koruma sağlar. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.