        Haberler Spor Futbol Güney Afrika: 1 - Kamerun: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Güney Afrika: 1 - Kamerun: 2 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Kamerun, Güney Afrika'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Fas'ın rakibi oldu. Kamerun'a galibiyeti getiren golleri Junior Tchamadeu ve Christian Kofane attı.

        Giriş: 05.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:23
        Kamerun, çeyrek final biletini aldı!
        35. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Güney Afrika ile Kamerun karşı karşıya geldi. Al Medina Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Kamerun, çeyrek finale yükseldi.

        Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane kaydetti. Güney Afrika'nın tek golünü 88. dakikada Evidence Makgopa attı.

        Kamerun'da Başakşehirli Olivier Kemen, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Beşiktaş'tan Genoa'ya giden Jean Onana ise maçta süre bulmadı.

        Bu sonucun ardından Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Güney Afrika, turnuvaya veda etti.

        Kamerun, çeyrek finalde Fas ile yarı final için mücadele verecek.

