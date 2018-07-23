Güney Kore'de milletvekili intihar etti

Muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle intihar etti
Güney Kore'de dürüst ve reformcu imajıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle intihar etti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan'ın başkent Seul'de bir apartmanın 17. katından atlayarak hayatına son verdiği bildirildi.
Ro'nun, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki, "Druking" mahlasıyla tanınan blog yazarının yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddia edilmişti.
Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken, yasadışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.
"Druking" adlı blogun yazarı, bir bilgisayar programı aracılığıyla internette yorum üreterek belirli siyasi konular etrafında kanaat oluşturmakla suçlanmıştı. Şahsın başta Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti olmak üzere Güney Koreli siyasilerle kurduğu ilişikiler tartışmalara konu olmuş, savcılık olay hakkında soruşturma başlatmıştı.
Güney Kore dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Şirket yöneticileri, pop yıldızları ve siyasetçiler gibi yüksek profilli kişilerin intiharlarına sık rastlanıyor.
Eski Devlet Başkanı Ro Mu-yun 2009 yılında ailesiyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk skandalının ardından intihar etmişti.
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