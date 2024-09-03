Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore'de sahte cinsel içerikli görüntülerin yayıldığı Telegram'dan bu içeriklerin bazıları kaldırıldı | Dış Haberler

        Güney Kore'de sahte cinsel içerikli görüntülerin yayıldığı Telegram'dan bu içeriklerin bazıları kaldırıldı

        Güney Kore'de okul ve üniversitelerle ilişkili sohbet gruplarının bazılarında, genellikle kadın ve kız çocuklarının "deepfake"le oluşturulan "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edildi. Bunun ardından hakkında soruşturma açılan Telegram, içeriklerden bazılarını kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore'de deepfake görüntüler kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Kore'de yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntülerin" ülkede infial yaratmasının ardından bu görüntülerin yayıldığı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın bu içeriklerden bazılarını platformdan kaldırdığı bildirildi.

        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC), yapay zekayla oluşturulan "sahte cinsel içerikli görüntüler" konusunda Telegram'ın yaptığı izahata ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, KCSC'nin talebi üzerine Telegram'ın platformdaki sakıncalı 25 içeriği kaldırdığı belirtildi.

        Telegram'ın "iletişim eksikliği için özür dilediği" kaydedildiği açıklamada, Telegram'dan platformdaki yasa dışı içeriklere ilişkin Güney Koreli yetkililerle bir destek hattı kurulmasının talep edildiği aktarıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Ülkede, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarından, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli görüntülerinin" yayıldığı tespit edilmişti.

        Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ise bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güney kore
        #telegram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        İş insanını öldürüp asitle erittiler! Hedef şaşırtmak için sakalını beyaza boyattı!
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!