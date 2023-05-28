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Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

Geçtiğimiz günlerde içinde 194 yolcunun bulunduğu uçağın acil çıkış kapısını Güney Kore'deki Daegu Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada açan kişi tutuklandı. Yetkililer, 33 yaşındaki kişinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi

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  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    26 Mayıs günü, Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada Asiana Hava Yolları'na ait uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı.

     
  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    194 yolcusuyla Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, iniş sırasında bir yolcu tarafından açılmıştı. Olayın ardından 33 yaşındaki adam gözaltına alındı.
  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    33 yaşındaki kişinin tutuklandığı ve havacılık güvenliği yasasını ihlal ettiği için 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    Soyadı Lee olan kişi, polislere ön sorgulama sırasında uçaktayken boğulduğunu hissettiğini ve uçaktan hızla inmeye çalıştığını söyledi.
  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    Suçun ciddiyeti ve kişinin kaçma olasılığı gerekçe gösterilerek şahsın tutuklanması istendi.
  • Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açan kişi tutuklandı! Uçağın kapısını neden açtı?

    Havada panik yaratan olayın ardından kimse yaralanmazken, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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