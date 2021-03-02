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Güney Kore, küçük işletmeleri desteklemek ve istihdamı korumak için 15 trilyon won değerinde (13.38 milyar dolar) ek mali bütçe tasarısı hazırlıyor. Güney Kore Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2021'de toplam kamu harcamaları geçen yıla göre %11.9 artışla 573 trilyon won ile rekor seviyeye çıkacak. Vergi gelirlerinin ise yalnızca %0.3 artması bekleniyor.

Bu tahminlere göre, Güney Kore'nin borçlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GDP) oranı 2021'de 8.4 puan artışla %48.2'e ulaşacak ve rekor seviyeye çıkacak. Geçen sene bu oran %43.9'du. Geçen Cuma, hükümet yurt genelindeki sosyal mesafe yasaklarının iki hafta daha uzatılacağını açıklamıştı. Güney Kore geçen yıl pandemiyle mücadele etmek için yaklaşık 310 trilyon won (281.4 milyar dolar) büyüklüğünde canlandırma paketi açıklamıştı. Yine de ekonomi 2020'de %1 küçüldü.