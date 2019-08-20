Altın fiyatları ne kadar?

Kopaş Kozmetik, Güneydoğu Asya'daki ilk pazarı olan Malezya'nın ardından Vietnam ve Myanmar’a da Dalin markasıyla giriş yaparak raflarda yerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bölgede halen Malezya ve Singapur’da kurulu iki ayrı temsilcilik ile faaliyet gösteriyor.

Kopaş Kozmetik Genel Müdürü Onur Özyurt, "Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Güneydoğu Asya pazarlarında Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, Turquality programı kapsamındaki markamızı 360 derece pazarlama aktiviteleri ile destekliyoruz. Ürünlerimizi Myanmarlı ve Vietnamlı annelere her noktada tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

PAZARIN YÜZDE 15'İNİ HEDEFLİYOR

Özyurt, "Malezya'da olduğu gibi Myanmar ve Vietnam'da da bebek bakım ürünleri pazarının yüzde 15'ini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya‘da Kamboçya, Singapur ve Filipinler pazarlarına da hızla açılacağız" bilgisini verdi.

2019 yılında Kopaş Kozmetik‘in iç piyasa cirosunu TL bazında yüzde 20, ihracat cirosunu ise yabancı para cinsinden yüzde 125 arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Özyurt, ihracat yaptıkları ülke sayısının 2019 yılında 35’e ulaşacağının altını çizdi.