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Ay İkizler’de Balık’ta ilerleyen Retro Merkür ve Güneş ile görünümde. Öğlen saatlerinde bu görünüme Jüpiter de ekleniyor. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Uzun vadeli işlerde kontrol ve ayrıntılı düşünme önem kazanıyor. Hayaller ve yenilenen hedefler enerjiyi artırırken, yaratıcı düşünceyi tetikleyen önemli olaylar gelişebilir. Merkür retrosunu unutmadan tedbirli ilerlemek önemli. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş Gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yakın çevre vasıtasıyla sağlanan kazanımlarınızı değerlendirin. İçsel karmaşa, şüphe gerçeklerden kaçma arzusu tetiklenebilir. Önemli kararlar almak gerekebilir, tedbiri elden bırakmayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konularda hayaller ve günün gerçekleri uymayabilir. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla ilgili olaylar yaşanabilir. Hayaller ve karmaşık duygular iç içe.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hedefleriniz yenileniyor. İlişkilerden alacağınız destek size güç verecektir. Kariyer alanında bütünü görmeden hareket etmeyin. Bilmediğiniz konularda danışmanlık alın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün pratik ve uygulanabilir fikirler gelişiyor. Öğleden sonra geçmişten gelen olaylar açığa çıkabilir. Zaman zaman beliren melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sosyal bilinirlik, grup çalışmaları önem kazanıyor. Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusu artsa da üretim içinde olmaktan vazgeçmeyin. Akşamüstü beklenmedik kısıtlanmalara tabi olabilirsiniz
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yanlış sözler verirseniz uzun vadede zararlı çıkarsınız. İlişkilerde empatik tutumlar önem kazanıyor. Öğlen itibari ile bekleten haberler gelebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün rutinler ve iş konularında uzun vadeli kararlardan, riskli projelerden kaçınmak faydalı olur. Yenilenen ihtiyaçlarınıza uygun koşulları yaratıyorsunuz, biraz daha sabır ve temkin gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu spekülasyon, riskli yatırımlar, bağımlılıklar konusunda tedbir önemli. Ani harcamalar söz konusu. Şüpheci ve öfkeli söylemler artabilir, dengenizi koruyun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bilinçaltınızda yatan ve sizi aşağı çeken sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Çare bulmak adına riskli tutumlardan ve ifadelerden kaçının. Profesyonel danışmanlık almak faydalı olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu daha iyisine ulaşma ve kendinizi gösterme arzusuyla zihinsel kısır döngü içinde kalabilirsiniz. Denge önemli. Öğlen iş ve rutinler düzene girebilir, projelerde hareket yaşanabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sevdikleriniz adına riskli işlere girebilirsiniz. Olaylara fazla iyimser yaklaşırsanız kolay kandiralabilirsiniz. Finansal konuların günün gerçeklerine uygun olması önem kazanıyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca zihinsel faaliyetler artsa da yönsüzlük hakim olabilir. İçe dönme ve kendinizi sorgulama arzunuz yüksek. Ailevi konularda, sosyal bilinirlik alanında hareket olası gözüküyor.
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