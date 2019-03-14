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Ay İkizler’de Balık’ta ilerleyen Retro Merkür ve Güneş ile görünümde. Öğlen saatlerinde bu görünüme Jüpiter de ekleniyor. Sezgisel düşünce ve ifadede artış olası. Uzun vadeli işlerde kontrol ve ayrıntılı düşünme önem kazanıyor. Hayaller ve yenilenen hedefler enerjiyi artırırken, yaratıcı düşünceyi tetikleyen önemli olaylar gelişebilir. Merkür retrosunu unutmadan tedbirli ilerlemek önemli. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş Gri