SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)

Giriş: 19.03.2019 - 09:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

19 Mart Salı günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Karagül tarafından kaleme alındı. 19 Mart burç yorumlarına bakacak olursak güne sağlık sorunlarıyla başlayabiliriz. Eksik işleri tamamlamak, hedefleri gözden geçirmek için gerekli konsantrasyona sahibiz. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    1|13

    Ay sabah saatlerinde Başak burcuna geçip, ilk görünümü Uranüs ile yapıyor. Güne sağlık sorunlarıyla başlayabiliriz.  Eksik işleri tamamlamak, hedefleri gözden geçirmek için gerekli konsantrasyona sahibiz. Bugün detay ve düzen gerektiren işlerle uğraşacağız. Finansal konularda sadeleşme söylemleri, tasarruf konuları gündem olurken, yerli üretime gün boyu vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Krem 

     

  • 2Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Günlük işler, sağlık konusunda hassasiyetler olası. Görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz. Düzensizlik içinde kaybolduysanız dönüştürmek için tam zamanı.

     

  • 3Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Bulunduğunuz koşullardan çıkıp denenmemiş alanlara yönelmek istiyorsunuz.  Romantik ilişkilere bakış açınızı dönüştürecek olaylar gelişebilir. Katı kurallarınızı sorguluyorsunuz. 

     

  • 4Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Gün boyu yaratıcı kendinizi ve etrafı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. İlişkilerde sadakat ihtiyacınız açığa çıkaran olaylar gelişebilir. Objektif tutumlar önemli.  

     

     

  • 5Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyu kişisel gücü artıran, sizi ön plana çıkaran olaylar söz konusu. Daha sosyal, girişimci ve iş bitirici olacaksınız. Toplumsal konulardaki duyarlılığınızın dengeyi bozmasına izin vermeyin. 

  • 6Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Gün boyu kendinizi ifade ederken sert söylemlere başvurabilirsiniz. Otorite ile sorun yaşayabilir, çözümsüz kalabilirsiniz. Olayların altında yatan sebepleri anlamak için içe bakış önemli. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    Gün boyu şefkatli tutumlar sergilemek önem kazanıyor.  İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak kendinizi ifade ederken duygusal kontrol önemli.  

  • 8Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyu dışardaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor. Olayları daha derinden incelemek isteyebilirsiniz. Sağlığa dikkat edin. 

  • 9Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyunca sağlıklı hedef koymak için, araştırıp yeni bilgiler edinmelisiniz. Sosyal becerilerin öne çıkması için ilişkilerde açık davranmanın önemine vurgu yapan olaylar gelişebilir. 

  • 10Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyu önemli insanlarla tanışabilir, uzun vadede faydalı olacak ilişkiler kurabilirsiniz. Uzmanlık gerektiren işlerde sabır gerekecektir. Eksik gidermek ve düzen gerektiren işlere odaklanmak faydalı olur. 

  • 11Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Bugün yılgınlıklar olsa da bireysel amacınıza yönlendirici imkanlar gelişecektir. Olayları farklı bakış açısıyla değerlendirip, önemli işleri sonuçlandırabilirsiniz. 

  • 12Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyu geçmişten gelen travmaların izleri yüzeye çıkabilir. Olayları arınmak için fırsatlar olarak değerlendirin.  Eski randevular, ertelenmiş işler çakışarak sorun yaratabilir. 

  • 13Günlük burç yorumları (19 Mart 2019 Salı)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 

    Gün boyu uzun vadeli planları tasarlayabilir, yeni projeler için gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. Kararlı davranışlar sergileme,  yaşam amacının farkında olma adına baskılara maruz kalabilirsiniz. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X