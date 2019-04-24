SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)

Giriş: 24.04.2019 - 09:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

24 Nisan Çarşamba günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün gün boyu sorumluluklarının farkında insani vasıflarımızla, karamsar güdülerimizin çatışma halinde olacaktır. İlişkilerde dengeyi korumak önem kazanıyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    1|13

    Ay Oğlak’ta ilerlerken sabah erken saatlerde Kiron ve Venüs ile görünümde. İstikrar söylemleri artıyor. Dönüştürücü etkiler, sınırları hatırlatan olaylar söz konusu. Gün boyu sorumluluklarının farkında insani vasıflarımızla, karamsar güdülerimizin çatışma halinde olacaktır. İlişkilerde dengeyi korumak önem kazanıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

     

    Günün rengi: Sarı

  • 2Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    2|13

     

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde otorite konumunda olan insanlarla çatışmalar yaşanabilir. İlişkilerde destekleyici ve güven veren tavırlarınıza ihtiyaç var. Gün boyu yenilenme, deneyimleri artırma farklı zevkler edinme imkanları gelişebilir.

     

  • 3Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde öfkeli çıkışlar yaşanabilir. Gün içinde zorunlu sınırlanmalar gelişebilir. Harcamalar sizi meşgul edebilir. Önemli işlere başlıyorsanız yetersiz bilgi ile karar vermeyin.

  • 4Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde geçmişten gelen işler, tamamlanmamış görevlerle uğraşabilirsiniz. Eksiklerin hatırlatılması sizi kızdırabilir. Öğleden sonra harcamalara dikkat etmek faydalı olur. Hesapsız harcamalar olabilir. 

  • 5Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde ilişkilerde sorunlar belirebilir. Gün boyu duygusal yoğunluk nedeniyle hassasiyetleriniz artabilir. Çatışmalardan kaçının eksik işlere yoğunlaşın. Öğleden sonra sevdiklerinizle vakit geçirin.

  • 6Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde sorumlulukları hatırlatan olaylar gelişiyor, uzmanlık konularında eksikleriniz ortaya çıkabilir. Öğleden sonra dinamik ve yenileyici koşullar var. Gün boyu harcamalarınıza dikkat edin.

     

  • 7Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bir yandan etkinlik arzularken bir yandan da manevi tatmin arayışı hissedebilirsiniz. Başkalarına ait işlerin veya eksiklerin sorumluluğu sizi zorlayabilir. Gün içinde sağlık hassasiyetleri olası. 

  • 8Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde ifadeler sertleşebilir. Kompleksi ile sizi yoran insanlarla meşgul olabilirsiniz. Adalet duygunuz zedelenebilir. Rahatlamak için öze dönmek faydalı olur. Akşam ailevi konularda meşguliyet olası. 

  • 9Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah doğru söz ve ifade çabası önem kazanıyor, yanlış anlaşılmaktan kaçınmak önemli. Akşam saatlerinde yakın çevrenin tesiri ile sorumluluk gerektiren işler söz konusu. Önemli konularda girişimler başlıyor. 

  • 10Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah öfkeli çıkışlar olası. Önemli işleri öğleden sonraya ertelemek faydalı olur. Bir süredir devam eden kararsızlık yerini hızlı gelişmelere bırakıyor. Geçmişin yükünü geride bırakın, yaratıcı becerilerinize güvenip ilerleyin. 

  • 11Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sosyal organizasyonlarda gelişmeler olası. Sabah kendinizi ifade ederken seçici olun. İşle ilgili gelişmeler, ertelenen anlaşmalarda hareket olası. Akşam saatlerinde sorumluluklar ağır basacak. 

     

  • 12Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde ani olaylar gelişebilir. Plansız işler gerginlikler olası. İdeallerinizi paylaşacağınız insanlarla vakit geçirmek günü verimli kılar. Sade, masrafsız planlar yapmakta fayda var.

  • 13Günlük burç yorumları (24 Nisan 2019 Çarşamba)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yurtdışından haber alabilirsiniz. Sabah saatlerinde çatışmalar, gerginlikler olası. Öğleden sonra eski arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Gün boyu fikirlerinizi gerçekleştirme imkanlarınız var, ortak işlerde gelişmeler yaşanabilir.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X