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Ay Oğlak’ta ilerlerken sabah erken saatlerde Kiron ve Venüs ile görünümde. İstikrar söylemleri artıyor. Dönüştürücü etkiler, sınırları hatırlatan olaylar söz konusu. Gün boyu sorumluluklarının farkında insani vasıflarımızla, karamsar güdülerimizin çatışma halinde olacaktır. İlişkilerde dengeyi korumak önem kazanıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Sarı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde otorite konumunda olan insanlarla çatışmalar yaşanabilir. İlişkilerde destekleyici ve güven veren tavırlarınıza ihtiyaç var. Gün boyu yenilenme, deneyimleri artırma farklı zevkler edinme imkanları gelişebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde öfkeli çıkışlar yaşanabilir. Gün içinde zorunlu sınırlanmalar gelişebilir. Harcamalar sizi meşgul edebilir. Önemli işlere başlıyorsanız yetersiz bilgi ile karar vermeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde geçmişten gelen işler, tamamlanmamış görevlerle uğraşabilirsiniz. Eksiklerin hatırlatılması sizi kızdırabilir. Öğleden sonra harcamalara dikkat etmek faydalı olur. Hesapsız harcamalar olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ilişkilerde sorunlar belirebilir. Gün boyu duygusal yoğunluk nedeniyle hassasiyetleriniz artabilir. Çatışmalardan kaçının eksik işlere yoğunlaşın. Öğleden sonra sevdiklerinizle vakit geçirin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde sorumlulukları hatırlatan olaylar gelişiyor, uzmanlık konularında eksikleriniz ortaya çıkabilir. Öğleden sonra dinamik ve yenileyici koşullar var. Gün boyu harcamalarınıza dikkat edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yandan etkinlik arzularken bir yandan da manevi tatmin arayışı hissedebilirsiniz. Başkalarına ait işlerin veya eksiklerin sorumluluğu sizi zorlayabilir. Gün içinde sağlık hassasiyetleri olası.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ifadeler sertleşebilir. Kompleksi ile sizi yoran insanlarla meşgul olabilirsiniz. Adalet duygunuz zedelenebilir. Rahatlamak için öze dönmek faydalı olur. Akşam ailevi konularda meşguliyet olası.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah doğru söz ve ifade çabası önem kazanıyor, yanlış anlaşılmaktan kaçınmak önemli. Akşam saatlerinde yakın çevrenin tesiri ile sorumluluk gerektiren işler söz konusu. Önemli konularda girişimler başlıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah öfkeli çıkışlar olası. Önemli işleri öğleden sonraya ertelemek faydalı olur. Bir süredir devam eden kararsızlık yerini hızlı gelişmelere bırakıyor. Geçmişin yükünü geride bırakın, yaratıcı becerilerinize güvenip ilerleyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal organizasyonlarda gelişmeler olası. Sabah kendinizi ifade ederken seçici olun. İşle ilgili gelişmeler, ertelenen anlaşmalarda hareket olası. Akşam saatlerinde sorumluluklar ağır basacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde ani olaylar gelişebilir. Plansız işler gerginlikler olası. İdeallerinizi paylaşacağınız insanlarla vakit geçirmek günü verimli kılar. Sade, masrafsız planlar yapmakta fayda var.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurtdışından haber alabilirsiniz. Sabah saatlerinde çatışmalar, gerginlikler olası. Öğleden sonra eski arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Gün boyu fikirlerinizi gerçekleştirme imkanlarınız var, ortak işlerde gelişmeler yaşanabilir.
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