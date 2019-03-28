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Ay Oğlak burcunda ilerlerken Güneş ile görünümde. Gün boyu kendi kendimize yetmemiz gerektiğini işaret eden koşullar var. Özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak içsel gerilim, düşünceler ile duygular arasında çelişkiler gelişebilir. Bu çelişkileri öze dönüp kendimizi anlamak için kullanmak ve yeteneklere odaklanmak faydalı olur. Merkür retrosu tamamlandı. Ancak Neptün ile kavuşumu devam ediyor. Yazılı işlerde özen gerekiyor. Gün boyu sorumluluklarının farkında dost canlısı insani vasıflarımızla, karamsar, ötekileştiren ilkel güdülerimizin çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Siyah