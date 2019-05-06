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Ay ikizlerde ilerliyor. Yeni Ay enerjisinden istifade ederek yeni konulara yoğunlaşabiliriz. Ticari faaliyetlerde, anlaşmalarda artış olası. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz ilham ve yaratıcılık için imkanlar gelişiyor. Pratik ve hızlı gelişen projelere başlayabiliriz. Bilgi ve merakı pekiştiren, entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yeni yaratımlar açığa çıkacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Beyaz
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu eğitim, iletişim, halkla ilişkiler konularında yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar gelişiyor. Gün içinde öfke, ego savaşları ve çıkar çatışmaları yaşanabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu maddi manevi değerler, sağlıklı ifade ve üretim konularında yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz ilham ve yaratıcılık için imkanlar gelişiyor. Sağlık hassasiyetleri, alerjiler artabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz ilham ve yaratıcılık için önemli gelişmeler olası. Becerilerinizi göstereceğiniz imkanlar gelişebilir, yeni projelere başlayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde bir süredir size yük olan duyguları ifade edeceğiniz imkanlar gelişebilir. Önemli projelere hazırlık aşamasındaysanız gelişmeler olası. İş başvurularından sonuç alabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yeni fikirler ve projeler üretmek adına baskı altında hissedebilirsiniz ancak sabredin bu süreç önemli gelişmeleri tetikleyecek. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar gelişiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer, bilinirlik ve statü alanında gelişmeler yaşanabilir. Sabah saatlerinde öfkeli söylemlerden kaçının. Kişisel gücünüze güvenin, kaynaklarınız yenileniyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde uzmanlık gerektiren konular, hukuki işlerde gelişmeler yaşanabilir. Erken saatlerde sebepsiz öfke gelişebilir. Öğleden sonra kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz koşullar olası.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu zihniniz hızlı çalışıyor. Kriz yönetiminin önemli olduğu olaylar gelişebilir. Yatırım konularında tedbirli davranmak faydalı olur. Gün boyu sağduyu önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiler, anlaşma ve sözleşmelerde gelişmeler yaşanabilir. Yenilenme arzunuzu artıran içsel ihtiyaç iyice belirginleşiyor. Gerekli koşullar ilham ve yaratıcılığı sürdürmek adına aktif olmak önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli projelere hazırlık aşamasındasınız. Gün boyu ruh beden dengesini koruyun ve sağlığınıza dikkat edin. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar beklenmedik biçimde açığa çıkıyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farkındalığınız harekete geçiren önemli bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ifadenin gücünün farkında olmak, söylemde seçicilik önem kazanıyor. Ani harcamalar olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatın içinde aktif ve katılımcı olmak önemli. Yeni eğitim imkanları sportif faaliyetlere başlangıç olası. Sabah saatlerinde ani olaylar gelişirken, öğleden sonra beklenen haberler gelebilir.
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