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Ay ikizlerde ilerliyor. Yeni Ay enerjisinden istifade ederek yeni konulara yoğunlaşabiliriz. Ticari faaliyetlerde, anlaşmalarda artış olası. Yenilenmek için ihtiyaç duyduğumuz ilham ve yaratıcılık için imkanlar gelişiyor. Pratik ve hızlı gelişen projelere başlayabiliriz. Bilgi ve merakı pekiştiren, entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yeni yaratımlar açığa çıkacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Beyaz