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        Haberler Gündem 3. Sayfa Günlük kiralık dairede cinayet!

        Günlük kiralık dairede cinayet!

        Esenyurt'ta iddiaya göre, günlük kiralık olarak kullanılan dairede 2 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi öldürüldü. Katil iki saat sonra Bağcılar'da polis merkezine teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 06:16 Güncelleme: 03.12.2023 - 06:18
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        Günlük kiralık dairede cinayet!
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        İstanbul'da iddiaya göre, günlük kiralık bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu Ö.K. arkadaşına 4 el ateş etti.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre incelemelerde bulundu. Cinayet için çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu.

        Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil Ö.K. olaydan iki saat sonra Bağcılar’da bulunan bir polis merkezine teslim oldu.

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