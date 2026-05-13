Günün maç programı: 13 Mayıs bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı 13 Mayıs maç programıyla devam ederken, günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma olacak. Avrupa kupaları hedefi ve sezonun son virajındaki puan savaşı açısından büyük önem taşıyan mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Taraftarlar şimdi "Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 13 Mayıs Çarşamba günün maç programı...
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 13 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI
İspanya La Liga:
20:00 Espanyol - Athletic BilbaoS Sport / S Sport Plus
20:00 Villarreal - SevillaS Sport / S Sport Plus
22:30 Alaves - BarcelonaS Sport / S Sport Plus
22:30 Getafe - RCD MallorcaS Sport Plus
İngiltere Premier Lig:
22:00 | Manchester City - Crystal Palace | Kanal: beIN Sports 3