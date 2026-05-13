        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇ PROGRAMI | 13 Mayıs 2026 bugün kimin maçı var? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Günün maç programı: 13 Mayıs bugün kimin maçı var?

        Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı 13 Mayıs maç programıyla devam ederken, günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma olacak. Avrupa kupaları hedefi ve sezonun son virajındaki puan savaşı açısından büyük önem taşıyan mücadele, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Taraftarlar şimdi "Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 13 Mayıs Çarşamba günün maç programı...

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:42 Güncelleme:
        13 Mayıs futbol programında gözler Gençlerbirliği - Trabzonspor maçına çevrildi. Süper Lig’de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmada iki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bordo-mavililerin deplasmandaki performansı merak konusu olurken, Gençlerbirliği taraftarı önünde sürpriz peşinde olacak. Futbol tutkunları ise maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11’lerini yakından takip ediyor. İşte 13 Mayıs günün maçları, başlama saatleri ve yayın bilgileri…

        GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 13 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI

        İspanya La Liga:

        20:00 Espanyol - Athletic BilbaoS Sport / S Sport Plus

        20:00 Villarreal - SevillaS Sport / S Sport Plus

        22:30 Alaves - BarcelonaS Sport / S Sport Plus

        22:30 Getafe - RCD MallorcaS Sport Plus

        İngiltere Premier Lig:

        22:00 | Manchester City - Crystal Palace | Kanal: beIN Sports 3

        Fransa Ligue 1:

        20:00 | Stade Brest 29 - Strasbourg Alsace | Kanal: beIN Sports 4

        22:00 | Lens - Paris St. Germain | Kanal: beIN Sports 2

        İtalya Serie A:

        22:00 | Lazio Rome-Inter Milano

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
