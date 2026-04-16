        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇLARI 16 NİSAN 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bugünün maç programı

        Günün maçları 16 Nisan Perşembe: Bugün maç var mı ve kimin maçı var?

        Avrupa futbolunda heyecan dolu bir gece daha kapıda. 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarıyla kritik bir viraj dönülecek. İlk karşılaşmalarda elde edilen skorların ardından takımlar yarı final bileti için sahaya çıkarken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Gecede sadece futbol değil; tenis turnuvaları ve EuroLeague mücadeleleri de sporseverlere dopdolu bir program sunacak. İşte 16 Nisan Perşembe günün maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 08:46 Güncelleme:
        1

        Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek yoğun bir gün başlıyor. 16 Nisan Perşembe günü Avrupa sahnesinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi rövanş karşılaşmaları, yarı finale yükselecek takımları belirleyecek. Kritik mücadeleler öncesinde maç saatleri, yayın kanalları ve karşılaşmaların şifreli olup olmadığı merak konusu olurken, günün programında tenis maçları ve EuroLeague karşılaşmaları da dikkat çekiyor. Avrupa’da gecenin nabzı yine yüksek tempoda atacak. İşte günün maçları...

        2

        UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş Maçları

        19:45 | Celta de Vigo - Freiburg (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | Nottingham Forest - FC Porto (İlk Maç: 1-1)

        22:00 | Aston Villa - Bologna FC (İlk Maç: 3-1)

        22:00 | Real Betis - SC Braga (İlk Maç: 1-1)

        3

        Avrupa Konferans Ligi'nde de temsilcilerin yarı final vizesi arayacağı maç programı şu şekilde:

        19:45 | AZ Alkmaar - FC Shakhtar Donetsk (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | AEK Athens - Rayo Vallecano (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | ACF Fiorentina - Crystal Palace FC (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | Strasbourg Alsace - Mainz 05 (İlk Maç: 0-2)

        4

        DİĞER KARŞILAŞMALAR

        13.30 Muchova - Mertens (WTA Stuttgart) beIN Connect

        15.00 Zverev - Diallo (ATP Münih) S Sport

        15.00 Parks - Andreeva (WTA Stuttgart) beIN Connect

        16.00 Bursa BB - Fenerbahçe Medicana (Efeler Ligi) TRT Spor Yıldız

        18.00 Rybakina - Shnaider (WTA Stuttgart) beIN Connect

        19.00 Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Sultanlar Ligi) TRT Spor Yıldız

        19.15 Al Sadd - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart

        19.30 Samsonova - Gauff (WTA Stuttgart) beIN Connect

        21.00 Zeynep Sönmez - Fernandez (WTA Stuttgart) beIN Connect

        21.00 Asvel - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) S Sport

        MAÇLAR HANGİ KANALDA?

        Avrupa kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları tabii platformunda bulunuyor. Maçların tamamı tabii (TRT dijital platformu) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin yayın akışı doğrultusunda günün seçilen bazı karşılaşmalarının TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak verilmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
