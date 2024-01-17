Gupse Özay: Hem trajik, hem komik

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Engin Öztürk Gecede yer alan bir diğer isim olan Engin Öztürk de projelerinden söz etti. Öztürk, "Yurt dışında bir proje yapacağım. Hep karşılaştığımızda 'Proje okuyorum' diyordum ama okuduklarıma değen bir projeye karar verdik. Daha detaylı bilgiyi her şey daha da netleşince veririm" dedi.

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Gülse Birsel Bir kadın komedyen olarak Gupse Özay'a destek olmak için 'Lohusa'nın galasında bulunduğunu ifade eden Gülse Birsel, "Ben arkadaşlarımın işlerinde onlar kadar heyecanlanıyorum. Gupse'nin her filmi bir öncekinden daha da güzel oluyor" açıklamasında bulundu.