Gupse Özay: Hem trajik, hem komik
Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Lohusa'nın galası yapıldı. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği, bir anne - babanın doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü hikâye edinen filmin galasına birçok ünlü katıldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Lohusa'nın galası yapıldı. Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı filmi Kıvanç Baruönü yönetti. Muzaffer Yıldırım’ın yapımcısı olduğu 'Lohusa'nın galasına birçok ünlü katıldı.
Bengi Apak - Sarp Apak
Davetliler arasında Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç, Bengi Apak - Sarp Apak, Can Bonomo, Öykü Karayel, Defne Samyeli, Engin Öztürk, Ezgi Mola, Gülse Birsel, Melisa Şenolsun ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer aldı.
Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu'nun rol aldığı filmde yeni doğum yapmış olan 'Burcu' karakterini canlandıran ve en doğal halleriyle kamera karşısına geçen Gupse Özay, galada tüm ekiple kamera karşısındaydı.
"SİNEMA ÖLMEYECEK"
Gupse Özay, film başlamadan önce tüm oyuncu kadrosuyla birlikte sahneye çıkarak davetlileri selamladı.
Yapımcı Muzaffer Yıldırım, "Lütfen sinemada kalın, film sinemada seyrediliyor. Sinema ölmeyecek" sözleriyle davetlilerden alkış aldı.
Gupse Özay
"KAHKAHALAR ATARAK ZORLUKLARIMIZI AŞACAĞIZ"
Galada düşüncelerini ifade eden Gupse Özay, "İzleyicilarle birbirimizi tanımıyoruz ama aynı anda gülüp, aynı anda duygulanarak uzaktan tanışacağız. Bu çok tatlı ve heyecanlı. Lohusalık gerçek. Hem trajik hem komik... Fakat her zorluk gibi el ele verince kolay aşılan bir şey. Anneler, babalar... Filmimiz çok güzel. Çok sıcak, çok komik, çok gerçek. El ele verip, kahkahalar atarak zorluklarımızı aşacağız" dedi.
Barış Arduç
"KARIMIN ÇALIŞKANLIĞINA HAYRANIM"
Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç da muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Arduç; "Eşimin heyecanını paylaşmaya geldim. Hormonel bir şey olduğu için normal bir süreç aslında. Ben eşimin anneliğinden de yaptığı işlerden de çok çok razıyım. Yazdı ve çıktı. Eşimin çalışkanlığına hayranım" dedi.
Babalık sürecinden bahseden Barış Arduç, "Çok iyiyiz. Gupse'nin röportajları var diye sabah kızımla vakit geçirdim. Ben babalığı çok sevdim" şeklinde konuştu.
Engin Öztürk
Gecede yer alan bir diğer isim olan Engin Öztürk de projelerinden söz etti. Öztürk, "Yurt dışında bir proje yapacağım. Hep karşılaştığımızda 'Proje okuyorum' diyordum ama okuduklarıma değen bir projeye karar verdik. Daha detaylı bilgiyi her şey daha da netleşince veririm" dedi.
Gülse Birsel
Bir kadın komedyen olarak Gupse Özay'a destek olmak için 'Lohusa'nın galasında bulunduğunu ifade eden Gülse Birsel, "Ben arkadaşlarımın işlerinde onlar kadar heyecanlanıyorum. Gupse'nin her filmi bir öncekinden daha da güzel oluyor" açıklamasında bulundu.
Ezgi Mola
"ANNELİK ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ezgi Mola; "Annelik çok güzel gidiyor. Ben bir günün bu kadar hızlı geçtiğini daha önce görmemiştim. Ben de gerçek bir 'Lohusa' olarak geldim. Şaka bir yana benimkisi geçmiş ya... Can, bence Mustafa'ya çok benziyor ama ben zaman içinde bana döneceğini düşünüyorum. Mustafa da şu an evde. Can'a o bakıyor. Ben buraya geldim" ifadelerini kullanarak, gülümsedi.
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
"HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR"
Sinema sektörünün tekrardan hareketlenmesiyle ilgili konuşan Ezgi Mola, "Gişelerin yükseliyor olması hepimizi çok mutlu ediyor. Hepimiz böyle de devam etmesini umuyoruz. Sinemalar bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.
Ezgi Mola
"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Ezgi Mola, sözlerini; "Bana hep, 'Hamile duası, lohusa duası... Sen dua eder misin?' diyorlar. Bu dünyanın en güzel duygusu. Allah, herkese nasip etsin" diyerek tamamladı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram