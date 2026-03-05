Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır HT Spor'a konuştu!

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Cüneyt Çakır, HT Spor'dan Sezgin Gelmez'e özel açıklamalarda bulundu.

"UEFA'NIN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA KONTENJAN ALMAYI BAŞARDIM"

Geçtiğimiz hafta Portekiz’deydim. Bir hafta süren bir master programına katıldım. Bu sefer hakemlikle ilgili değil, futbolun diğer kısımlarını öğrenmeye devam ediyorum. UEFA’nın düzenlediği bir program. Hakemler için bir kontenjan var; ben onu almayı başardım.

"GÜRCİSTAN'DA TERS SEZON YAŞIYORUZ"

28 Şubat’ta sezonumuz başlıyor. Biz Gürcistan’da, tabiri caizse, ters sezon yaşıyoruz; yazın başlamıyor. Mart ayı başında lig başlıyor, Aralık ayı sonunda sona eriyor. Şimdi o sezon öncesi hazırlık kampımızı yapıyoruz.

"AVRUPA'NIN ELİT HAKEMLERİ ORAYA GELECEK"

Pazar günü Katar’a uçacağım. Katar’da, Dünya Kupası öncesi Afrikalı ve Asyalı hakemlere düzenleyeceğimiz son semineri FIFA ile birlikte yapacağız. O bitince Dubai’ye uçacağız; Avrupa’nın elit hakemleri oraya gelecek ve onlara Dünya Kupası öncesi son semineri yapacağız.

"GÜRCİSTAN'DA ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Gürcistan milli takımına baktığınız zaman, ilk 11’de oynayan tüm oyuncular dünyanın en büyük takımlarında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel ve çok iyi bir jenerasyon var. Gençlere çok önem veriyorlar. Gürcistan Federasyonu’nun çok önemli bir vizyonu var.

"YÖNETİCİLİK KARİYERİMDE ÜLKEMİ TEMSİL EDECEĞİM"

Ben iki kere Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandım. Hakemlik süresince en büyük hedeflerimden biri futbolun içinde kalmaktı. Ben hep şunu hedeflemiştim: Ülkemi dünya futbolunda temsil etmek istiyordum. Hakemken bunu başardım; şimdi yöneticilik kariyerime başladığımda, ilk Dünya Kupası’nda ülkemi orada temsil edeceğim.

TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ

FIFA Arap Kupası’nda yapılan bir deneme çok başarılı oldu. Bir oyuncu sakatlık yaşadığında, hakem yanına gider ve doktor isteyip istemediğini sorar. O turnuvada şöyle bir uygulama yapıldı: Oyuncu tedaviden sonra 2 dakika dışarıda beklemek zorunda. Ve turnuvada bir oyuncu bile doktor istemedi. İnanılmaz bir başarı vardı.

"EN İYİ OLAN KAZANSIN"

En iyi olan kazansın demek isterim. Gürcistan’da geçtiğimiz sezon, son 8 haftaya iki takım aynı puanda gitti. Çok çekişmeli ve takip etmesi heyecanlı bir sezon oldu. Burada da ligin kalitesi her sene artıyor. Gürcistan Milli Takımı'nın başarısı lige de yansıyor.

"KENDİ İSTEĞİMLE HAKEMLİĞİ SONLANDIRDIM"

Allaha çok şükür, yapılabilecek her yerde görev aldım. O yüzden çok mutlu bir şekilde, kendi isteğimle hakemliği sonlandırdım. Jübile, Antep’te hala o gün aklıma geldiğinde tüylerim diken diken oluyor. O stattaki binlerce insanın gösterdiği sevgi, milli takım oyuncularımızla birlikte o anı paylaşmak benim için inanılmaz bir duyguydu.

"HEDEFİM ÜLKEMİ YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEK"

Gelecek sezona kadar Gürcistan ile sözleşmem devam ediyor. Benim hedefim her zaman ülkemi yurt dışında temsil etmek. Türkiye’de çok değerli isimler var, görev alabilecek; Fırat Aydınus’lar, Mete Kalkavan’lar, Bülent Yıldırımlar… Çok değerli insanlar.

"7 SENE ALTYAPIDA OYNADIM"

7 sene boyunca altyapıda futbol oynadım; 10 yaşımdan 17’ye kadar. Kartalspor altyapısında futbol oynadım. Hatta şu an Türk futboluna damga vuran isimler benden sonra, bizim altyapımızda oynuyorlardı; onlar kendilerini bilirler. Her sene şampiyon oluyorduk. Daha sonra bir sakatlık yaşadım ve hakemliğe adım atmam öyle oldu. İzlediğim maç sayısını kimse hesaplayamaz; dünya üzerinde çok maç izliyorum. İzlediğim her maçtan bir şey öğreniyorum.

"HAKEMLİĞİ BABAM SAYESİNDE SEVDİM"

Ben bu işi sevdiysem, babamın sayesinde sevdim. Çünkü ben küçüklükten beri hep hakemliğin içinde büyüdüm. Bu güzel camiayı tanıdım, oyun kurallarını öğrendim. Dünyanın en büyük hakemlerine bakın; babaları hakemdir ya da akrabası hakemdir.