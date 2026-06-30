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        Haberler Gündem Güncel Gürlek: Adli işlemler 7 gün 24 saat yapılacak

        Gürlek: Adli işlemler 7 gün 24 saat yapılacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilen uygulamayla, hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanında vakit kaybedilmeden tamamlanmasına imkân sağlandığını bildirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Gürlek: Adli işlemler 7 gün 24 saat yapılacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurularak adalet hizmetlerinin yedi gün 24 saat kesintisiz sunulduğunu belirtti.

        Gürlek’in açıklaması şöyle:

        “Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hâle getiriyoruz.

        Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkân sağlıyoruz.

        Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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