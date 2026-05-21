Gürsel Tekin’in görevi sona erdi
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile sonrasında yapılan tüm kurultay ve kongreleri geçersiz sayan kararıyla, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirilirken, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde de değişikliğe gidildi. Böylece Gürsel Tekin'in görevi sona erdi
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların geçersiz sayılmasına hükmetti.
Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı doğrultusunda, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.
Kararda ayrıca 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi ile sonrasında düzenlenen tüm kongrelerin de iptal edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevi sona erdi.
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine, Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasak almasının ardından vekaleten görevlendirilen Gülsüm Hale Özdemir Coşkun yeniden getirildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.