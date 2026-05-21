Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Gürsel Tekin’in görevi sona erdi | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin’in görevi sona erdi

        Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile sonrasında yapılan tüm kurultay ve kongreleri geçersiz sayan kararıyla, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirilirken, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde de değişikliğe gidildi. Böylece Gürsel Tekin'in görevi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel Tekin'in görevi sona erdi

        Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların geçersiz sayılmasına hükmetti.

        Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı doğrultusunda, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

        Kararda ayrıca 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi ile sonrasında düzenlenen tüm kongrelerin de iptal edilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Eylül 2025’te CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevi sona erdi.

        Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine, Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasak almasının ardından vekaleten görevlendirilen Gülsüm Hale Özdemir Coşkun yeniden getirildi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Biz millet davasının peşinden koştuk"

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarımıza hoşgeldiniz safalar getirdiniz diyorum. Rabbim day...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı