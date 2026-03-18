        Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan su zammına tepki | Son dakika haberleri

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan su zammına tepki

        Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa'da suya yapılan yüksek zamlara dikkati çekerek, "Suyun siyaseti olmaz. Düne kadar 'Allah'ın suyunu ucuza vereceğiz' diyenler, su faturalarını, doğal gaz ve elektrikle yarıştırır hale getirdi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:45
        Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan su zammına tepki
        Gürsu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı ikinci meclis toplantısında, suya Kasım 2025'te yapılan yüzde 30'luk zam ve su faturalarına yansıtılan katı atık bedelinin artırılmasına ilişkin tartışma yaşandı.

        Toplantıda konuşan Gürsu Belediye Başkanı Işık, 2 bin liralık su faturasından ilçe belediyesine sadece 100 lira aktarıldığını belirterek, "Katı atık bedelinin bizlere oluşturduğu yük fazladır. Hem Gürsu Belediyesine hem de ilçe belediyelerine dönük oluşturduğunuz algı yanlıştır" ifadesini kullandı.

        Aylar önce Evliya Çelebi kostümüyle su dağıttığı eylemle su sıkıntısını gündeme getirdiğini hatırlatan Işık, "Suyun siyaseti olmaz. Düne kadar 'Allah'ın suyunu ucuza vereceğiz' diyenler, su faturalarını, doğal gaz ve elektrikle yarıştırır hale getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

