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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla vuruldu.

DHA'nın haberine göre, Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikâyet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.

Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.