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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!

        Van'ın Başkale ilçesinde, kızlarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu taklalar attı. Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek hüzne boğdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:07
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        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
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        Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkiinde yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı.

        OTOMOBİL TAKLALAR ATTI

        Cevdet Arslan yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak taklalar attı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

        MEZUNİYET TÖRENİNE GİDİYORLARDI

        Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        "CANIM KIZIM..."

        Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

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