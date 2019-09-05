Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki en flaş transferi olan Luiz Gustavo, transfer döneminin son gününde takıma katıldı ve büyük bir coşku yarattı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sambacı oyuncunun fiziksel açıdan ise oldukça hazır durumda olması teknik heyeti oldukça sevindirdi. Gustavo, Marsilya ile birlikte sezon başında iyi bir çalışma dönemi geçirirken, hatta Fransa Ligi'nin ilk maçında forma giymişti. Ersun Yanal'ın yıldız oyuncuyu Bursaspor maçında oynatarak başlaması ve ardından Aytemiz Alanyaspor maçında da ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.