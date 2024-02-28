Gusül Abdesti Nasıl Bozulur? Erkek Ve Kadınlarda Gusül Abdestini Bozan Durumlar

Gusül abdestinin alınışı ile ilgili detaylar en merak edilen dini konuların başında gelmektedir. Gusül abdesti; namaz, hac, umre, cenaze namazı gibi ibadetlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Gusül abdesti nasıl bozulur erkek- kadın, gusül abdesti gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Gusül Abdesti Nasıl Bozulur Erkek- Kadın?

Gusül abdestinin dört durumda alınması gerekir. Bunlar:

1- Meni gelse de gelmese de cinsel münasebette bulunmak

2- Herhangi bir durumda üreme organından şehvetle meni gelmesi

3- İhtilam durumu: Bir kimse uykudan uyandığı zaman ihtilam olduğunu hatırlamazsa ancak elbisesine meni bulaştığını görürse yine de gusül abdesti alması gerekmektedir. Uykusunda ihtilam olduğunu hatırlayan bir kimsenin elbiselerine meni bulaşmadıysa o zaman gusül abdesti almasına lüzum yoktur. Kadınların da ihtilam oldukları zaman gusül abdesti alması gerekmektedir.

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4- Kadınlarda adet ve lohusalık dönemlerinin sona ermesiyle gusül abdesti alınması gerekir.

Cuma ve bayram namazlarından önce, hac veya umre için ihrama girerken, Arafat’ta vakfe için gusül abdesti almak sünnettir.

Gusül Abdesti Gerektiren Ve Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?

Gusülü gerektiren durumlar:

Erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması,

Herhangi bir sebeple menin çıkması,

Rüyada ihtilam olup meni geldiğinde,

Kadınlarda hayız akıntısı kesilmesinden sonra

Doğum yapmış kadınlarda nifas kanın kesilmesi sonrası

Gusül alınması gereken haller:

Meninin dışarı çıkması ve erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması

Dokunmak, bakmak, düşünmek ya da ihtilam olmak suretiyle şehvetle gelen meninin dışarı çıkması, erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması hallerinde cünüplük meydana geldiğinden dolayı yıkanmak farz olmaktadır.

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Cinsel ilişkide bulunan kadın ve erkekten meni gelmese dahi her ikisi de cünüp olur ve gusül almaları gerekir. Meni, şehvetle gelen ve tenasül organı yoluyla dışarı çıkan beyaz ve koyu bir sıvıdır.

İhtilam olan ya da cinsel ilişkide bulunan kişi, idrar yapmadan ya da epeyce yürümeden yahut uyumadan yıkanıp sonra kendisinden meninin kalanı çıkarsa tekrar gusül alması gerekir.

İdrar yaptıktan ya da epeyce yürüdükten yahut da uyuduktan sonra yıkandığı takdirde kalan meninin daha sonrada şehvetsiz olarak çıkmasından dolayı tekrar yıkanması gerekmez.

Bir kimse, uykudan uyanınca ihtilam olduğunu hatırlar ve üzerinde bir yaşlık görürse gusül alması icap etmektedir. Uykudan uyanınca ihtilam olduğunu hatırlamayan ancak üzerinde yaşlık gören kişinin de gusül alması gerekir. İhtilam olduğu halde bir yaşlık yoksa ya da dışarıya meni çıkmamışsa yıkanması gerekmez.

Yeni Müslüman olan bir kimse cünüp ise gusül alması farzdır. Adet halinde ya da lohusa iken Müslüman olan bir kadının adet veya lohusalık dönemlerinin bitmesiyle gusül alması gerekir.

*Mezi Nedir: Tenasül organından şehvetsiz olarak çıkan beyaz ve ince bir sıvıdır. Mezinin gelmesi gusül yapmayı gerektirmez, fakat abdesti bozar.

*Vedi Nedir: İdrarın peşinden tenasül organından çıkan koyu ve bulanık bir sıvıdır. Vedinin çıkmasından dolayı da gusül gerekmez.

Kadınlarda Hayız Akıntısı Kesilmesi

Kadınların adet hali sona erince gusül abdesti almaları farzdır.

Doğum Yapmış Kadınlarda Nifas Kanın Kesilmesi

Yeni çocuk doğuran kadının lohusalık hali bitince gusül abdesti alması farz olur.

Gusül abdesti gerektirmeyen durumlar şunlardır:

Mezinin gelmesi. Mezi beyaza yakın ince bir sudur ve erkeğin kadınla yakınlaşması sonucu çıkar. Bu sudan dolayı gusül gerekmez.

Vedinin gelmesi. Vedi normal idrardan sonra çıkan ve idrardan daha kalınca bir ifrazattır. Bundan dolayı da gusül gerekmez.

Islaklık görülmeden ihtilam olmak.

Ferce parmak veya ona benzer bir şey sokmak. Eğer şehvet duymuş veya bundan şehvet kastetmişse gusletmesi gerekir.

Ağır bir yük kaldırma veya yüksek bir yerden düşme gibi bir sebeple -şehvetsiz olarak- meninin çıkması.

Şehvetle yerinden ayrılan meninin şehvetsiz bir hâlde dışarıya çıkması. Bu, İmam Ebû Yusuf’a göredir. Hanefi mezhebinin diğer iki imamı olan İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre ise bu durumda gusül gerekir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 275)

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Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

1.) Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

2.) Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler.

3.) Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar.

4.) Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5.) Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler.

6.) Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

7.) Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar.

8.) Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar.

9.) Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır.

10.) Böylece gusül abdesti alınışı tamamlanır.