Gusül Abdesti Nasıl Bozulur? Erkek Ve Kadınlarda Gusül Abdestini Bozan Durumlar
Namaz abdestinden farklı olan gusül abdesti, vücudun belirli bir kurala göre temizlenmesini ifade eder. Boy abdesti olarak da bilinen gusül abdesti alınırken tüm vücut arındırılır. Gusül abdesti almayanlar cünüp bir şekilde gezerler. Bu da İslam dinine göre haramdır. Gusül abdesti nasıl bozulur? Erkek ve kadınlarda gusül abdestini bozan durumlar nelerdir? İşte, detaylar.
Gusül abdestinin alınışı ile ilgili detaylar en merak edilen dini konuların başında gelmektedir. Gusül abdesti; namaz, hac, umre, cenaze namazı gibi ibadetlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Gusül abdesti nasıl bozulur erkek- kadın, gusül abdesti gerektiren ve gerektirmeyen durumlar nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Gusül Abdesti Nasıl Bozulur Erkek- Kadın?
Gusül abdestinin dört durumda alınması gerekir. Bunlar:
1- Meni gelse de gelmese de cinsel münasebette bulunmak
2- Herhangi bir durumda üreme organından şehvetle meni gelmesi
3- İhtilam durumu: Bir kimse uykudan uyandığı zaman ihtilam olduğunu hatırlamazsa ancak elbisesine meni bulaştığını görürse yine de gusül abdesti alması gerekmektedir. Uykusunda ihtilam olduğunu hatırlayan bir kimsenin elbiselerine meni bulaşmadıysa o zaman gusül abdesti almasına lüzum yoktur. Kadınların da ihtilam oldukları zaman gusül abdesti alması gerekmektedir.
4- Kadınlarda adet ve lohusalık dönemlerinin sona ermesiyle gusül abdesti alınması gerekir.
Gusül Abdesti Gerektiren Ve Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?
Gusülü gerektiren durumlar:
Gusül alınması gereken haller:
Meninin dışarı çıkması ve erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması
*Mezi Nedir: Tenasül organından şehvetsiz olarak çıkan beyaz ve ince bir sıvıdır. Mezinin gelmesi gusül yapmayı gerektirmez, fakat abdesti bozar.
*Vedi Nedir: İdrarın peşinden tenasül organından çıkan koyu ve bulanık bir sıvıdır. Vedinin çıkmasından dolayı da gusül gerekmez.
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Kadınların adet hali sona erince gusül abdesti almaları farzdır.
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Yeni çocuk doğuran kadının lohusalık hali bitince gusül abdesti alması farz olur.
Gusül abdesti gerektirmeyen durumlar şunlardır:
(Vehbe Zuhaylî, I, 275)
Gusül Abdesti Nasıl Alınır?
1.) Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.
2.) Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler.
3.) Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar.
4.) Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.
5.) Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler.
6.) Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
7.) Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar.
8.) Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar.
9.) Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır.
10.) Böylece gusül abdesti alınışı tamamlanır.