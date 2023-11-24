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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven hizmet ve perakendede düştü, inşatta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven hizmet ve perakendede düştü, inşatta arttı

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:39
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        Güven hizmet ve perakendede düştü, inşatta arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

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