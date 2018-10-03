Güven Hokna - Talat Bulut - Şevval Sam - Sevda Erginci
Magazin
Haberler > Magazin > Güven Hokna'dan Talat Bulut açıklaması - Magazin haberleri

Güven Hokna, Talat Bulut'un taciz haberleri hakkında konuştu

'2. Sayfa' programına konuk olan 'Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusu Güven Hokna, Talat Bulut'un taciz iddiaları için "Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum" dedi

03.10.2018 - 14:59 | Güncelleme:

'Ferhunde Hanım' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerle adından söz ettiren usta oyuncu Güven Hokna, '2. Sayfa' programına konuk oldu.

"TALAT'IN BU KADAR AÇ BİR POZİSYONDA OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM"

'Yasak Elma' dizisinin setinde yaşanan taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut hakkında konuşan Güven Hokna, "Talat çok efendi, beyefendi birisi. 'Gördüğünün yarısına duyduğunun hiçbirine inanma demişler' kimseyi kesinlikle savunmuyorum. Ben böyle bir olay yaşamadım. Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum. Diyelim ki erkek içi geçti peki niye kadın niye set koymadı." dedi.

"ŞEVVAL'İ SEVERİM AMA DAHA OLGUN DEĞİL"

Şevval Sam ve Sevda Erginci'nin Talat Bulut'a tepki göstermesini yanlış bulduğunu söyleyen Güven Hokna, "Böyle bir şey olmuşsa yapım neden devam ettiriyor. Şevval'i çok severim ama 'maalesef' demesi ayrı bir şey. Görmediğin bir şey için böyle tavır koyamazsın siz hiç mi hata yapmadınız hayatta. Her şeyin bir üslubu vardı usulü vardır. Daha olgun değiller, çok gençler ya da taciz olayı hakkında çok bildikleri şey var açık etmiyorlar. Ben Talat Bulut'a yakıştıramadığım için inanasım gelmiyor." dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar