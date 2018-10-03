'Ferhunde Hanım' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerle adından söz ettiren usta oyuncu Güven Hokna, '2. Sayfa' programına konuk oldu.

"TALAT'IN BU KADAR AÇ BİR POZİSYONDA OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM"

'Yasak Elma' dizisinin setinde yaşanan taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut hakkında konuşan Güven Hokna, "Talat çok efendi, beyefendi birisi. 'Gördüğünün yarısına duyduğunun hiçbirine inanma demişler' kimseyi kesinlikle savunmuyorum. Ben böyle bir olay yaşamadım. Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum. Diyelim ki erkek içi geçti peki niye kadın niye set koymadı." dedi.

"ŞEVVAL'İ SEVERİM AMA DAHA OLGUN DEĞİL"

Şevval Sam ve Sevda Erginci'nin Talat Bulut'a tepki göstermesini yanlış bulduğunu söyleyen Güven Hokna, "Böyle bir şey olmuşsa yapım neden devam ettiriyor. Şevval'i çok severim ama 'maalesef' demesi ayrı bir şey. Görmediğin bir şey için böyle tavır koyamazsın siz hiç mi hata yapmadınız hayatta. Her şeyin bir üslubu vardı usulü vardır. Daha olgun değiller, çok gençler ya da taciz olayı hakkında çok bildikleri şey var açık etmiyorlar. Ben Talat Bulut'a yakıştıramadığım için inanasım gelmiyor." dedi.

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