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Oyuna maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala giren Güven, ilk kez hat-trick yaptı! Maçtan sonra açıklamalar yapan genç futbolcu, "Son golde gol olduğunu biliyordum. Takım için önemli, üç golüm de ikinci planda. İlk kez hat-trick yaptım ve bu yüzden topu almak istedim" dedi.