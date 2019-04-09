Beşiktaş, zorlanması beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında tam 7 gol buldu! İkinci yarının flaş ekibini deviren Kartal'da Adem Ljajic ve Güven Yalçın performanslarıyla geceye damga vurdu.
Oyuna maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala giren Güven, ilk kez hat-trick yaptı! Maçtan sonra açıklamalar yapan genç futbolcu, "Son golde gol olduğunu biliyordum. Takım için önemli, üç golüm de ikinci planda. İlk kez hat-trick yaptım ve bu yüzden topu almak istedim" dedi.
Güven 2 gol 3 asistle yıldızlaşan Ljajic'e de övgülerde bulunarak "Haftanın oyuncusu için oyumu Ljajic’e veririm. Harika oynadı, golleri ve asistleri harikaydı” dedi.
Güven, 2014-15’ten bu yana oyuna Soldado’dan sonra girip hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
Ligin ikinci yarısında en fazla gol atan takım Beşiktaş oldu. Kartal, ilk yarıda 28 gol atmıştı.
Ligin ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Adem Ljajic: 5 gol ve 6 asist!.
Beşiktaş, 2 Mart 2003’teki 7-3’lük Göztepe maçından bu yana ilk kez bir maçta 7 gol attı.
2014-15’ten bu yana Beşiktaş formasıyla bir lig maçında 5 gol katkısı yapan Adem Ljajic oldu.
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Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Güven, 71, 82 ve 90. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında bu sezon ligde "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.
Öte yandan Güven Yalçın'ın son golü ile Vedat Muric'in golünde kale ağlarının yırtılması dikkati çekti.
İşte o gol!
Güven Yalçın'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri delip dışarı çıktı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR sisteminin de uyarısıyla golü verdi.
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