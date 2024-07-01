Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Güvenlik görevlileri, polise saldırdı! | Son dakika haberleri

        Sipariş tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi!

        Muğla'da akşam saatlerinde bir zincir restorana giden müşteriler ile kasiyer arasında sipariş tartışması çıktı. Güvenlik görevlileri, müşterileri sakinleşmesi konusunda uyarıp dışarı çıktı. Müşteriler, güvenlik görevlilerine saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Polis 1'i kadın 3 saldırganı da yakaladı. Gözaltındaki şüpheliler hastaneden karakola sevk edilecekti ancak güvenlik görevlileri hastane önünde bekliyordu. Öfkeli kalabalık hem gözaltındakilere hem de polis ekiplerine saldırdı. Polis yeni saldırganları da gözaltına aldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik görevlileri, polise saldırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay Muğla’da 26 Haziran’da meydana geldi. Üç arkadaş akşam saatlerinde bir zincir restorana yemek yemeye gitti.

        İddiaya göre burada kasiyer ile müşteriler arasında sözlü tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri dükkana gelerek müşterileri sakin olmaları yönünde uyardı. Görevliler uyarının ardından dışarı çıktı ancak müşteriler de onların peşinden gitti. Aralarında başlayan tartışma kavgaya döndü. Hami D. ve Emre D. güvenlik görevlilerine ve kendilerini ayırmak isteyen çevredekilere dakikalarca saldırdı.

        Çevredekilerin de darp edildiğini gören güvenlik görevlisi, saldırganlara sandalyeyle müdahale etmek istedi. Ancak Zeynep Ö. eline sandalye alarak güvenlik görevlisine saldırdı. Polis olaya müdahale etti, üç saldırgan da gözaltına alındı.

        HASTANE ÇIKIŞI SALDIRI

        Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Hastanenin ardından karakola götürüleceklerdi ancak güvenlik görevlileri hastane çıkışına pusu kurmuştu. Öfkeli kalabalık, hem gözaltındaki şüphelilere hem de polis ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri güvenlik görevlilerini de gözaltına aldı.

        SANDALYEYLE SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI

        Adli makamlara sevk edilen 3 saldırgandan Zeynep Ö. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilere ve polis ekiplerine saldıran 1 güvenlik görevlisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!