Özel ya da Devlet hastaneleri, bankalar, alışveriş merkezleri gibi pek çok kurum ve kuruluşta çalışan özel güvenlik görevlisi maaşları hakkında merak edilen her şey yazımızda...

Türkiye'de faaliyette bulunan özel sektör firmaları ve kamu kurumlarında çok sayıda güvenlik görevlisi personeli bulunmaktadır. Özel sektör firmaları ve kamu kurumları işin zorluğuna ve tehlikesine göre güvenlik görevlilerini işin zorluğuna göre silahlı ya da silahsız olarak almaktadır. Güvenlik görevlilerinin alımı ise genelde bağlı bulundukları güvenlik firmaları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI

Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin maaşları; silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışanların genel olarak bin 603 TL’den başlayan ve bin 800 TL’ye kadar yükselen, silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışanların ise bin 603 TL- 2 bin 200 TL arasında değişen oranlarda maaşlar aldığı görülmektedir.

Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak dışarıdan alınan güvenlik görevlilerinde ücretler şu şekilde; Silahsız güvenlik görevlileri bin 603 TL, silahlı güvenlik görevlileri ise bin 603 TL'den 2 bin 900 TL’ye kadar yükselen maaşlar alabilmektedir. Özel güvenlik personelinin aldığı maaş tutarları ikamet edilen bölgeye, kurumlara, evlilik ve çocuk durumuna göre değişiklik göstermektedir.

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