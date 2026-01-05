Habertürk
        Haberler Magazin Güzde Duran'dan duruşma öncesi beddualı paylaşım: Bedelini kan kusarak ödesin

        Güzde Duran'dan duruşma öncesi beddualı paylaşım

        İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma sürecinde bulunan, yarın davanın ikinci duruşması için mahkemeye gidecek olan Güzide Duran, isim vermeden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

        Giriş: 05.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:40
        Duruşma öncesi beddualı paylaşım
        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.

        Adnan Aksoy ve Güzide Duran
        Adnan Aksoy ve Güzide Duran

        Fikret Orman ile birlikteliğini göz önünde yaşayan ve yaz boyunca sevgilisiyle birlikte yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çıktığı tatillerde objektiflere yansıyan Güzide Duran, daha önce yaptığı açıklamada şu anki birlikteliğin Adnan Aksoy ile boşanma kararı sonrasında başladığını dile getirmişti.

        Fikret Orman ve Güzide Duran
        Fikret Orman ve Güzide Duran

        7 Kasım 2024'de açılan 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davalarına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava devam ediyor. Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. Adnan Aksoy ile Güzide Duran'ın ikinci duruşması ise yarın görülecek.

        "ÇOK AĞIR BİR BEDDUA OLACAK"

        Güzde Duran, duruşma öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Duran'ın yayımladığı mesaj ise şöyle; "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini." Takipçileri, Güzide Duran'ın duruşma öncesinde isim vermeden yaptığı bu paylaşımla ne yapmak istediğine anlam veremedi.

        #Güzide Duran
        #adnan aksoy
