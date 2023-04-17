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'Güzel Günler'de sahte evlilik gerçeğe dönüştü

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyicinin beğenisini kazandı

'Güzel Günler'de sahte evlilik gerçeğe dönüştü
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’de dün akşam 'Atakan', 'Altan’a karşı dile getiremediği aşkını nihayet itiraf etti ve ikilinin ilişkisinde yeni bir dönem başladı. Ancak bu güzel gelişmenin ardından 'Kıymet’in sahte evlilik protokolünü bulması tüm dengeleri değiştirdi. 'Kıymet’in sahte evliliği öğrenmesinin ardından neler olacağı büyük bir merak konusu oldu. Dizi #GüzelGünler etiketi ile yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde kaldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Altan' ve 'Atakan' için büyük bir mutluluk yaşayan 'Kıymet', çifte düğün yapmaya karar verdi. Bir yanda 'Aleyna' ve 'Feyyaz' diğer yanda 'Altan' ve 'Atakan’ın düğünü için harekete geçen 'Kıymet' herkesi seferber etti. 'Feyyaz’a karşı duygularından emin olan 'Füsun düğün hareketliliğiyle iyice hüzünlenmeye başladı.

Aleyna ise Füsun' ve 'Feyyaz’ın yakınlığına tepki göstermeye devam etti. Yemekte yaşanan yakınlaşmadan sonra 'Atakan’da hiçbir değişiklik göremeyen 'Altan', ona romantik bir sürpriz yapıp aşkını itiraf ettirmeyi kafaya koydu. Ancak 'Atakan' durumu yanlış anlayıp 'Altan’a karşı söyledikleriyle tüm planı altüst etti. 'Altan' yaşadığı hayal kırıklığıyla eşyalarını toplayıp evi terk etti.

'Cihangir’in 'Mihran’ı aradan çıkarma girişimi ters tepti. 'Selma', 'Cihangir’in 'Mihran’ın arkasından çevirdiği oyunu bozunca ikili karşı karşıya geldi. İlk kez 'Altan’ı kaybetme ihtimaliyle yüzleşen 'Atakan' ise sonunda yelkenleri suya indirdi ve 'Altan’a aşkını itiraf etti.

'Atakan’ın aşk itirafı;

İzlemek için tıklayınız

'KIYMET' HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Tüm aile 'Kıymet’in iftar yemeğinde bir aradayken 'Atakan' ve 'Altan' arasında beklenen kavuşma da gerçekleşti. Ancak keyifli geçen yemek 'Füsun’un kaybettiği sahte evlilik protokolünün 'Kıymet’in eline geçmesiyle yarıda kaldı. Sahte evliliklerini gerçeğe dönüştüren 'Atakan' ve 'Altan, bu bomba gibi gelişmeyle büyük bir şok yaşadı.

İşte bölümün heyecanı yükselten final sahnesi;

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Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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