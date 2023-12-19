Haberler Yaşam 'Güzel İzmir' 4 günde 18 mil yol aldı!

'Güzel İzmir' 4 günde 18 mil yol aldı! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturulan 3 deniz kaplumbağasından biri olan ve uydu takip cihazı takılan 'Güzel İzmir' isimli caretta carettanın ilk durağı Samos kıyıları oldu İhlas Haber Ajansı Giriş: 19.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:09 facebook

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İzmir kıyılarında geçtiğimiz ocak ile mart ayları arasında 1’i erkek 2’si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Nesli tehlike altında olan carettalar, tedavi edilmeleri için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.

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Bakıma alınan carettalar, yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden denizle buluşturuldu. Güzel İzmir adı verilen deniz kaplumbağasına güneş enerjisiyle çalışan uydu takip cihazı takıldı. 4 günde yaklaşık 18 deniz mili (30 km) yol kat eden caretta carettanın ilk durağı ise Samos kıyıları oldu.