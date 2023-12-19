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        Haberler Yaşam 'Güzel İzmir' 4 günde 18 mil yol aldı!

        'Güzel İzmir' 4 günde 18 mil yol aldı!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturulan 3 deniz kaplumbağasından biri olan ve uydu takip cihazı takılan 'Güzel İzmir' isimli caretta carettanın ilk durağı Samos kıyıları oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:09
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        İzmir kıyılarında geçtiğimiz ocak ile mart ayları arasında 1’i erkek 2’si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Nesli tehlike altında olan carettalar, tedavi edilmeleri için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.

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        Bakıma alınan carettalar, yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden denizle buluşturuldu. Güzel İzmir adı verilen deniz kaplumbağasına güneş enerjisiyle çalışan uydu takip cihazı takıldı. 4 günde yaklaşık 18 deniz mili (30 km) yol kat eden caretta carettanın ilk durağı ise Samos kıyıları oldu.

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        Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Güzel İzmir isimli caretta caretta tedavisi bittikten sonra, diğer 2 kaplumbağayla birlikte geçtiğimiz cuma günü Kuşadası Kocagöl plajından doğal yaşam alanı olan denize bırakılmıştı. DEKAMER'de birçok kaplumbağaya uydu takip cihazı takılarak izlenmektedir. Bunlardan biri olan Güzel İzmir isimli kaplumbağanın nereye gideceği merak konusu olmuştu.

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        DEKAMER tarafından yapılan takip sonucu kaplumbağanın önce Dilek Yarımadası Milli Parkı kıyılarında dolaştığı, daha sonra da Darboğaz’dan karşıya geçerek Yunanistan’ın Samos Adası kıyılarında gezindiği belirlendi. Diğer 2 kaplumbağanın nereye gittiği bilinmiyor ancak uydu takip cihazı takılan Güzel İzmir isimli kaplumbağanın dolaştığı yerler izlenebiliyor.

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        Kaplumbağaların nerelerde dolaştığı, nerelerde beslendiği ve kışı nerelerde geçirdiğinin bilinmesi açısından, uydu takip cihazlarının ne kadar önemli olduğunu Güzel İzmir isimli kaplumbağanın yol haritasından görmekteyiz. Umarız bir trol ya da gırgır ağlarına hedef dışı av olarak yakalanmaz ve yaşamını sürdürmeye devam eder” dedi.

        #Güzel İzmir
        #Deniz kaplumbağası
        #haberler
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