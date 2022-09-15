Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, neşeli tavırlarıyla akıllarda yer edinmişti. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren İlayda Şeker, estetiksiz halini sosyal medya hesabından paylaştı. Şeker, daha önce "Güzelliğimi estetiğe borçluyum" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İşte, İsmail Balaban'ı sevgilisi Survivor İlayda'nın paylaşımı...

ABONE OL
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Survivor 2021'e Gönüllüler takımında başlayıp ilk hafta Ünlüler takımına geçen İlayda Şeker, sempatik tavırları ile seyircinin aklında yer edinmişti.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Şeker, yarışmasının bitmesinin ardından takım arkadaşı İsmail Balabani le aşk yaşamaya başlamıştı.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    2021 Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Şeker'in sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Daha önce "Güzelliğimi estetiğe borçluyum" açıklamasıyla çok konuşulan Survivor Ünlüler yarışmacısı, sosyal medya hesabından estetiksiz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Estetiksiz halini "Çok merak ettiniz" notuyla paylaşan İlayda Şeker yeniden gündeme geldi.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    2017 yılına ait videoyu paylaşan Survivor İlayda paylaşımına "'Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye'' notunu düştü.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Daha önce evlilik iddialarıyla gündeme gelen Şeker, sosyal medya hesabından takipçisinin sorusunu yanıtladı.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    Şeker takipçisinden gelen "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusuna "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" cevabını vermişti.
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

    İşte, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'in estetiksiz hali ve sosyal medya paylaşımları...
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!
  • Güzelliğimi estetiğe borçluyum demişti! Survivor İlayda'nın estetiksiz hali çok konuşuldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.