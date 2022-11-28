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Bizimkiler'in Ulviye'si hayatını kaybetti! İşte, oyuncu Güzin Çorağan hayatı, rol aldığı dizi ve filmler

Bizimkiler dizisinin Ulviye'si olarak hafızalara kazınan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. İşte, Güzin Çorağan'ın ölüm nedeni, hayatı ve rol aldığı dizi-filmler...

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  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    Ünlü oyuncu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. 90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan Çorağan, Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Sanat caimasını yasa boğan haberi Zafer Algöz verirken "Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne?" soruları gündeme geldi. İşte, Güzin Çorağan'ın ölüm nedeni ve hayatı hakkında merak edilenler...
  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    ÜZÜCÜ HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU!

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Güzin Çorağan hayata veda etti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.
  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    GÜZİN ÇORAĞAN HAYATI

    Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.
  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı. Yine "Bizimkiler" dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.
  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.
  • Güzin Çorağan neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Oyuncu Güzin Çorağan kimdir, kaç yaşındaydı, rol aldığı dizi filmler neler?

    GÜZİN ÇORAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

    Ünlü oyuncu Güzin Çorağan 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güzin Çorağan'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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