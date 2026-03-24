GYODER Gayrimenkul Zirvesi 20. kez gerçekleşecek

20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 2026 buluşması için geri sayım hızlanıyor. 28 Nisan’da İstanbul'da gerçekleştirilecek zirve, kamu ve özel sektörden paydaşları bir araya getirecek. Zirvenin 20. yıl açılış resepsiyonu ise bir gün önce 27’sinde gerçekleştirilecek. Sektörün ana gündemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen zirvenin bu sene teması ‘Soruyu Değiştirmek’ olarak belirlendi.

Zirvenin 2026 edisyonunda konuşmacılar, gayrimenkul sektörünün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda; istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yeni yaşam modellerine, yapay zekadan nişlere kadar sektörün farklı boyutları farklı sorularla ele alınacak.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl gerçekleşecek zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Bir önceki zirvemizde ‘Yeniden Başlat’ çağrısıyla sektörümüze düşünme ve tazelenme alanı açtık. Bu yılki 20. zirvemizde ise bir adım daha ileri giderek, gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendirecek asıl gücün doğru soruları sormaktan geçtiğine vurgu yapacağız. Dünya hızla değişiyor; ekonomik dengeler, kentler, yaşam biçimleri ve beklentiler yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm karşısında, aynı sorularla farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız.”

Etkinliğe ilişkin program ve konuşmacı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Zirve Yolunda Zihin Atölyeleri’nin 7.si de gerçekleşti

20. GYODER Zirvesi’ne ışık tutmayı hedefleyen ve Kasım 2025 tarihinden itibaren gerçekleşen Zihin Atölyeleri de bir yandan devam ediyor.

‘Gayrimenkulün Yeni Nişleri: Yeni Talep Alanları, Geleceğin Yükselen Segmentleri’ temasıyla gerçekleşen 7. Zihin Atölyesi’nde sektörün değişen açıları ve geleceği masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, belirsizlik arttıkça yatırım kararlarının daha ince düşünülüp daha stratejik hale geldiğine dikkat çekti: “Biz yeni dünyayı doğru okuyor muyuz? Artık yalnızca konut, ofis ve AVM üçlüsüyle açıklanabilecek bir dönemden geçmiyoruz. Pandemi sonrası değişen yaşam biçimleri, göç hareketleri, iklim krizi, üretim coğrafyasındaki kaymalar, dijitalleşme… Bütün bu dönüşüm, talep haritasını da değiştiriyor. Veri merkezleri, lojistik ve depolama yapıları, endüstriyel gayrimenkul alanları, öğrenci konutları, yaşlı yaşam projeleri, sağlık yapıları, resortlar, hibrit çalışma alanları… Bunlar artık “alternatif” değil; yükselen segmentlerdir.’ dedi.

Pasifik GYO Genel Müdürü Mustafa Candan ise gayrimenkul sektöründe yeni yatırım alanlarının giderek çeşitlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gayrimenkul sektörü, değişen yaşam biçimleri, teknolojik gelişmeler ve demografik dönüşümle birlikte yeni niş alanlara doğru evriliyor. Veri merkezleri, yarı bağımsız yaşam üniteleri, ofislerin yeniden işlevlendirilmesi ve yaşlı bakım odaklı projeler önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak. GYODER’in düzenlediği Zihin Atölyeleri gibi platformlar, sektörün bu dönüşümü birlikte tartışması ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmesi açısından büyük değer taşıyor. Pasifik GYO olarak biz de sektördeki bu yeni eğilimleri yakından takip ediyor ve gayrimenkulün değişen dinamiklerine katkı sunmayı önemsiyoruz.”