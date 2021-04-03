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GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı

GZT Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0 MAÇ SONUCU

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma),Caner Hüseyin Bağ (Dk. 78 Erol Can Akdağ),Serginho, Eren Tozlu (Dk. 90 Traore),Balde

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Ethemi (Dk. 68 Levent Ayçiçek),Etoga, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+2 Eslem Öztürk),Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 83 Kağan Miray Bağış),Mirkan Aydın (Dk. 83 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Etoga (İstanbulspor),Dk. 86 Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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