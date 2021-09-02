Arzu Film etiketiyle seyirci karşısına çıkan Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. 1977 yapımı fenomen film Hababam Sınıfı Tatilde hakkında merak edilenleri derledik...
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİM?
|Öğrenciler
|Okul ve Diğer
|Oyuncu
|Rolü
|Oyuncu
|Rolü
|Ders
|Kemal Sunal
|İnek Şaban
|Münir Özkul
|Müdür Muavini
Kel Mahmut
|Tarih
|Feridun Şavlı
|Domdom Ali
|Avni Yalçın
|Avni Hoca
|Edebiyat
|Cem Gürdap
|Tulum Hayri
|Şener Şen
|Badi Ekrem
|Beden Eğitimi
|Ahmet Arıman
|Hayta İsmail
|Sıtkı Akçatepe
|Paşa Nuri
|Fizik
|Ayşen Gruda
|Ayşe
|Ertuğrul Bilda
|Külyutmaz Necmi
|Biyoloji
|Sevda Aktolga
|Sevda
|Hayri Karabey
|Rıza Hoca
|Coğrafya
|Filiz Bozkurt
|Filiz
|Talat Dumanlı
|Kürt Sıtkı
|Matematik
|Sevtap Erdemli
|Sevtap
|Muharrem Gürses
|Okul Müdürü
Muharrem Gür
|Teoman Ayık
|Adile Naşit
|Hafize Ana
|Hakkı Karadayı
|Veysel Efendi
|Ergin Orbey
|Müfettiş
Hüseyin Şevki Topuz
|Ali Yalaz
|317 Şeref
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.
Sevilen filmin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda yapıldı.
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