Arzu Film etiketiyle seyirci karşısına çıkan Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. 1977 yapımı fenomen film Hababam Sınıfı Tatilde hakkında merak edilenleri derledik...

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİM?

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

Sevilen filmin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda yapıldı.