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        Haberler Bilgi Magazin Hababam Sınıfı Uyanıyor kaç yılında nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. 1976 yapımı Türk filminin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:37
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        Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. TV ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluşacak Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

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        HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

        Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır. Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.

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        HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Münir Özkul - Kel Mahmut

        Adile Naşit - Hafize Ana

        Kemal Sunal - İnek Şaban

        Halit Akçatepe - Güdük Necmi

        Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer

        Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket

        Şener Şen - Badi Ekrem

        Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü

        Muharrem Gürses - Müdür

        Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

        Cem Gürdap - Tulum Hayri

        Feridun Şavlı - Domdom Ali

        Cengiz Nezir - Bozum Cahit

        Ahmet Arıman - Hayta İsmail

        Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

        Tayfun Akalın - Öğrenci

        Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

        Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil

        Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

        Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

        Mehmet Çatay - Öğrenci

        Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

        Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz

        Tuncay Akça - Bacaksız

        Cafer Dere - Öğrenci

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