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Bir süredir sosyal medyada kendisine yönelik sistematik tehdit ve saldırılarda bulunduğunu ifade eden Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz, bugün İSPARK görevlisinin kendisi ile eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu ifade etti.

— Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) April 11, 2020

Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Koronavirüsten korunmak için yoğun mücadele verdiğimiz şu günlerde, zamanınızı aldığım için özür dilerim. Amacım, kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Malumunuz 15 günden bu yana sistematik bir saldırı altındayım...

"YOĞUN BİR LİNCE UĞRATILIYORUZ"

Bu saldırının bir devamı olarak şimdi de, bir İspark çalışanıyla, eşimle birlikte yaşadığımız ve yargıya taşıdığımız olay çarpıtılarak yoğun bir lince uğratılıyoruz.. Sarı basın kartı sahiplerinin İspark otoparklarını ücretsiz kullanma hakları vardır.

"SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIYA UĞRADIK"

Biz bu hakkımızı biliyoruz, ama ona hiç gerek duymayıp, ücretimizi her seferinde ödüyoruz. O gün, İspark görevlisinin ücret ödemediğimiz gerekçesiyle, şahsıma ve eşime sözlü ve fiziki saldırısıyla karşı karşıya kaldık.

"HEDEF GÖSTERİLİP TEHDİT EDİLİYORUM"

“Adi vaka" olan olay nedeniyle, sahte hesaplarla oluşturulmuş organize bir grup tarafından hedef gösteriliyorum, tehdit ediliyorum. Yaptığım iddia edilen fiillerin tamamı yalandır ve kayıtlar Emniyet’tedir.

"EMNİYETE TEŞEKKÜR EDİYOR YARGIYA GÜVENİYORUM"

"Özellikle sosyal medyada ve bazı yayın organlarında tamamen iftiralar dolu haber yapılıyor. Gerekli ilgiyi gösteren emniyetimize teşekkür ediyorum.. Yargıya güveniyorum..."