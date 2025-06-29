Habertürk'ün mutlu günü
Habertürk'te iki arkadaşımızın evlilik mutluluğunu paylaşıyoruz. Ekonomi editörlerimizden Didem Ernez ile spor editörlerimizden Uğur Sarıkaya dünyaevine girdi
Giriş: 29.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:09
Habertürk'ün mutlu günü... Ekonomi editörlerimizden Didem Ernez ile spor editörlerimizden Uğur Sarıkaya, Şişli Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikahı, meslektaşlarının da aralarında olduğu geniş bir davetlinin huzurunda kıyıldı.
Arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz.
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