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Türk Dili'nin tanıtımına yaptığı katkılardan ötürü Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya 'Vilhem Thomsen Madalyası' verildi. Danimarkalı dilbilimci Thomsen, 15 Aralık 1893'te Orhun Yazıtlarını okumayı başaran bilim adamı olarak biliniyor.





Türk Akademisi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından kurulan ve bugün tüm Türk Cumhuriyetlerinin üyesi olduğu ortak bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütüyor. Habertürk yazarı Kürşad Zorlu'nun Türk Dünyasıyla ilgili daha önce de almış olduğu bir çok ödülü bulunuyor.