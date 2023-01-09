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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 2023 Hac kontenjanı netlik kazandı

Hac kuraları gündemdeki yerini korurken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kontenjanı ile ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 65 yaş üstü dahil 2023 hac kontenjanını duyurdu. İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren hac kontenjanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • HAC KONTENJANI 2023 | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 2023 Hac kontenjanı ne kadar, kaç kişi? 65 yaş üstü dahil...

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları sonrasında gündeme gelen 2023 hac kontenjanları hakkında detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü vurgularken güncel verileri duyurdu. Peki, Hac 2023 kontenjanı kaç kişi oldu? İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar...
  • HAC KONTENJANI 2023 | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 2023 Hac kontenjanı ne kadar, kaç kişi? 65 yaş üstü dahil...

    2023 HAC KONTENJANI AÇIKLANDI!

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."
  • HAC KONTENJANI 2023 | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 2023 Hac kontenjanı ne kadar, kaç kişi? 65 yaş üstü dahil...

    HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?

    İslam dünyasının hac günü Kurban Bayramı'na denk gelen 10 Zilhicce’dir. Hacı olmayı arzu edenler Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce Mekke’ye gider. Kurban Bayramı'nın öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat’a gidilir ve orada kalınır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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